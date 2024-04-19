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برجك اليوم

Lebanon 24
19-04-2024 | 23:00
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الحمل
حان الوقت للتصرف بنضج وموضوعية، على الأرجح أخطأت في بعض الأحيان وتصرّفت بأسلوب طائش، اليوم تملك القدرة على انجاز أعمالك بصورة مرضية جداً.


الثور
يطالعك هذا اليوم بأخبار جيّدة ويفاجئك ببعض التطورات التي تزعزع استقرارك نسبياً ولا سيما على الصعيد المهني.
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الجوزاء
تبدلات جذرية في مهنتك تكون في مصلحتك، لكن تريث وستجد بانتظارك صفحات مليئة تبشرك بمستقبل واعد جداً.

السرطان
تجنب قدر الإمكان استفزاز الزملاء، لأن ذلك سيولد لك بعض الأعداء والمنافسين الشرسين.

الأسد
مواعيد بالجملة لكن الاختيار هو الأهم بالنسبة اليك، لتحديد وجهتك المستقبلية مخافة أن تعاكسك الظروف وتسبّب لك الفشل أو الإرباك.

العذراء
اللعب تحت الطاولة لا يفيد، وخصوصاً انك تمتلك الجرأة الكافية لتحديد أولوياتك في العمل.

الميزان
إنه يوم جميل يا عزيزي، الانظار مشدودة اليك ولا بد من ان تترك أثراً جميلاً اينما حللت.

العقرب
نتفتح أبواب النجاح لك على مصاريعها وتعرف ازدهاراً في عملك، فحاول أن تستفيد لأن الفرصة لن تتكرر.

القوس
الكثير من المعوقات تعترض طريقك، لكنك تتمتع بالقدرة على تخطي ذلك بدون أن تدفع ثمناً باهظاً.

الجدي
تتعاون بإيجابية كبيرة مع الزملاء، وهذا محل تقدير واحترام كل من حولك مستقبلياً.


الدلو
تتحمس لكل ما هو جديد وجريء، وتميل الى مشاركة الزملاء نشاطاتهم وتسعى لإرضائهم، كل الظروف والاوضاع مؤاتية للتحرك والعمل على نطاق واسع.

الحوت
تسعى وراء الاستقرار وتبحث عن أولوياتك وتبدو ثابتًا في مواقفك ومغامرًا ومستبدًّا بآرائك. (السومرية)


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