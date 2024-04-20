Advertisement

منوعات

رجل وامرأة في الثمانين من عمرهما رحلا بطريقة مأساوية.. من هو القاتل؟

Lebanon 24
20-04-2024 | 15:00
A-
A+
Doc-P-1189893-638492462738747110.jpeg
Doc-P-1189893-638492462738747110.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أردت الشرطة في نيوزيلندا الخميس حملاً قتل زوجين مسنّين في مزرعة.

 وأعلنت الشرطة في بيان أنها عثرت على رجل وامرأة ميتين صباح الخميس في منزلهما بغرب أوكلاند (شمال)، مؤكدة أنّ حملاً كان موجوداً في مكان الحادث عند وصولهم.

 وقال ابن شقيق الزوجين دين بوريل، أن الضحيتين اللذين يتخطى عمرهما 80 سنة، ماتا في "حادث مأساوي" مسؤول عنه حيوان، على ما أوردت إحدى وسائل الإعلام.

 وأشارت الشرطة إلى أن شخصا آخر لم تُعرَف هويته أصيب بجروح طفيفة إزاء هجوم الحمل عليه.

 وتابعت "عند وصول عناصرنا إلى المكان، واجهوا حملا آخر كان يتوجّه نحوهم".

 وأضافت "بعد تقويم المخاطر، أقدموا على قتل الحمل".

 وتضم نيوزيلندا خمسة ملايين شخص وأكثر من 25 مليون خروف.

( lbc)
Advertisement
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:59 | 2024-04-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:35 | 2024-04-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:17 | 2024-04-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-04-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:27 | 2024-04-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
12:42 | 2024-04-20
10:42 | 2024-04-20
07:48 | 2024-04-20
07:24 | 2024-04-20
04:28 | 2024-04-20
04:00 | 2024-04-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24