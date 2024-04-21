الحظّ السّيء.. لاعبة لا تتقن القيادة تفوز بسيارة فارهة من "بورشه"

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توجت لاعبة كازاخستان إيلينا ريباكينا، المصنفة رابعة عالميا، بلقبها الثالث لهذا العام، بفوزها على الأوكرانية مارتا كوستيوك من دون عناء يذكر 6-2 و6-2 الأحد في نهائي بطولة شتوتغارت للتنس (500 نقطة).وحصلت اللاعبة على سيارة بورشه جائزة من البطولة، لكن المفارقة أن ريباكينا اعترفت بنفسها قبل المباراة أنها لا تملك رخصة قيادة.وقالت إن حصولها على هذه السيارة الفاخرة قد يشجعها على تعلم القيادة واستخراج رخصة.واحتاجت بطلة ويمبلدون عام 2022 إلى ساعة و9 دقائق كي تحقق فوزها الثاني من أصل 3 مواجهات تجمعها بالأوكرانية البالغة 21 عاما، التي أقصت 3 لاعبات من نادي العشر الأوليات عالميا في طريقها إلى النهائي.(سكاي نيوز عربية)