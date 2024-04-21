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من الناحية العاطفية استغل إعجاب المحيطين بك و برهن وجهة نظرك، إنك مرح وحسّاس، أنت تملك الكثير من الطاقة الآسرة ، لا تصرف يا عزيزي انتباهك بسهولة عن الأمور المحيطة بك، وأمعن النظر في كل التفاصيل.لا تتفاجأ إذا كنت محاطاً من قبل المعجبين اليوم، وهذا اليوم مناسب للأسرار وتحقيق الاهداف، اليوم اللائق اللطيف الذي كنت تنتظره للتخطيط لمفاجأة لصديق أو لعمل إحسان سراً، أما على صعيد العمل تجد أن الأمور ستتوافق مع تنبؤاتك لذا بادر الى تطبيق خطتك اليوم .أنت بحاجة يا عزيزي الجوزاء لبعض التأمل و التفكر، لا تبخل على نفسك أبداً بالوقت اللازم لوضع الأمور في نصابها الصحيح، لديك آمال كبيرة. جرب أن تجعل مخططاتك العظيمة تتكلل بالنجاح، أما عاطفياً انت شخص تبحث عن المزيد من الحب عليك ان تكتفي بما لديك و الا اضاعته ايضاً.عش لنفسك قليلاً، ليس الوقت للانهماك، هناك رحلة الى منطقة طبيعية ستكون حل لتوتر الاعصاب الذي تعيشه . أولئك الذين يعتبرونك معانداً نوعا ما هم في الحقيقة مفتونون في قرارة نفسهم بسحرك اللطيف. أنت دبلوماسي ولد الآن، لذا فاوض حتى تحصل على ما تريده بالضبط ، بينما تجعلهم مسرورين ومرتاحين أيضاً.من الناحية المهنية إن الخطط الكبيرة ستؤدّي إلى التقدّم الكبير. تعبر طريقاً طويلة بمساعدة صغيرة من أصدقائك، وهذا صحيح بشكل خاص اليوم يا عزيزي العيون تترصد كل تحركاتك لذا كن حذرا في العمل، أما عاطفيا هنالك بعض الغيوم الداكنة لا تقلق ستذهب قريباً.من الناحية المهنية يجب أن تبحث في العمل عن كل ما هو أفضل لتحسين وضعك في المال، وفكّر أكثر من مرة قبل أن تقرّر ان تستقيل، أنت تفكر بشكل جدي في الارتباط بمن تحب لا تصرف انتباهك بسهولة عن الأمور المحيطة بك، ولا تخرج عن الموضوع المطروق أمامك .من الناحية المهنية توقّع الفرص للرومانسية، قد يخفق لك القلب اليوم وبطرق الحب الباب، الجو مهيأ لعلاقات اجتماعية أو غرامية، أما من الناحية الصحية انت تشعر ببعض التحسن عليك ان تمارس رياضة المشي لأنها ستساعدك على الاسترخاء و رؤية الامور بوضوح اكبر .حاول أن تراجع خططك وأن تضع كل الأمور تحت سيطرتك وخفف من سرعتك، أنت في مزاج ملائم لعمل شاقّ جداً، لن تعرف الكسل. كن مطمئناً بأنّ جهودك لن تذهب سدى، وستقطف قريباً ثمار أعمالك الجليلة.من الناحية المهنية لا تتوقع الكثير من بذل القليل من الجهد كن صبورًا ولا تتعامل مع الأمور بعصبية مطلقة فقط عليك أن تعلم بأنك ستحصد ثمار جهودك في وقت قريب، أما من الناحية العاطفية الشريك يؤمن لك جو مناسب للابداع لا تدع هذه الفترة من حياتك تضيع سدى.من الناحية العاطفية أنت مليء بالعاطفة والرومانسية اليوم، لذا انطلق قدما يا عزيزي أنت اليوم مزاجي كثيراً اليوم ، مرة هنا ومرة هناك ، وقد تبدو تصرفاتك جنوناً، خذ بعض الوقت لترتيب أفكارك وتطلعاتك، في مكان العمل لديك طموحات كثيرة تتجاوز قدراتك احيانا لا تتخذ خطوات جديدة اليوم .لا تتردد في اتخاذ الخطوة الصحيحة واعتمد على حدسك اليوم، هناك فرصة عمل مع شخص كنت تعرفه في السابق قادمة إليك وتعتبر هذه الفرصة مفتاح المستقبل الذي كنت تبحث عنه، من الناحية العاطفية انت شخص مميز في علاقاتك ولديك روح المرح لذا فالجميع يحبك.الفرص الذهبية لا تأتي إلا مرة أو مرتين في الحياة، يا عزيزي أبق عيونك وآذانك مفتوحة على الشخص المناسب وفي الوقت المناسب؛إن الكلمات الصحيحة ستعبّر عن نفسها. لا تكن متردد في طلب حقوقك مادمت قد أديت واجبك على اكمل وجه. (البوابة)