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منوعات
يعود إلى أحد صحابة النبي محمد.. الكشف عن نقش حجري في الطائف (صورة + فيديو)
Lebanon 24
22-04-2024
|
03:30
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كُشف عن نقش حجري نادر في مدينة الطائفة بالمملكة العربية السعودية، يرجح أنه يعود إلى أحد صحابة النبي محمد، ليكون بذلك ثاني نص مسجل أثريا من تلك الفترة الزمنية.
ونشر الباحثان هيثم صدقي وأحمد الجلاد مقالة أكاديمية، وثقت نصا منقوشا على صخرة بارزة يحمل عبارة "أنا حنظلة بن عبد عمرو - أوصي ببر الله".
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ويرجح أن النص الذي جرى توثيقه في إطار مشروع المسح الكتابي لمكة المكرمة والطائف، التابع لمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، يعود إلى الصحابي حنظلة بن عبد عمرو، الذي قُتل خلال مشاركته في معركة أُحد في العام الثالث للهجرة.
ووفقا للبحث، فإن العبارة منقوشة فوق صخرة بارزة على ارتفاع حوالي 100 متر من مسجد مهجور، يُعتقد أنه بناه الخليفة علي بن أبي طالب.
ويشير البحث إلى أن تلك الصخرة ملاصقة لكرمة في منطقة الطائف، تُعرف باسم كرمة عداس النصراني، نسبة إلى عبد مسيحي بهذا الاسم، كان قد حمل العنب إلى النبي محمد خلال مقدمه إلى المنطقة.
والنص المكتشف يحمل كلمة "الله" بهذه الطريقة في الكتابة، وليس "الإله" على طريقة مسيحيي الجزيرة، أو "إله" حسب ما هو مؤكد من منطقة "تبوك". (عربي21)
المصدر: عربي21
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