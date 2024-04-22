الحمل

بإمكانك التفاوض بهدوء ولن يعكّر الجو أي امتعاض من قبلك، فأنت هادئ ورصين، وبالتأكيد ستكون فرص نجاحك عالية

الثور

لا تقلق ايها الثور فأنت كفوء وتملك الطاقات لإنجاز أعمالك بنجاح، لكن لا تسمح لاستفزازات الآخرين بالتأثير فيك

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الجوزاء

ردات الفعل الغاضبة تؤدي غالباً إلى ارتكاب الأخطاء، لذلك تريث قليلاً قبل إطلاق الأحكام العشوائية بحق بعض الزملاء الأبرياء

السرطان

بانتظارك خبر مفرح ومفاجأة تعيد الأمل إليك، واعمل توضيح بعض الأمور مع الشركاء بهدوء وبصراحة مطلقة

الأسد

تتهور كثيراً بسبب السرعة في اتخاذ القرارات المهمة، لذا عليك أن تكون أكثر حذراً في تصرفاتك لضمان مستقبل أفضل

العذراء

عليك التأّني والحذر في عملك، ولا سيما أن تجاربك السابقة مع الزملاء غير مشجعة على الإطلاق

الميزان

لا توظف اموالك بشكل عشوائي، يحمل هذا اليوم موجة صعبة مشحونة بالتوتر والضغوط والارتباك المهني

العقرب

مجموعة عوامل تشير الى يوم مهمّ قد تطرأ خلاله احداث لا تُنتسى، وهو يوم يحمل ايجابيات ويدعوك الى الاستثمار وتجربة الحظ واكتشاف آفاق جديدة

القوس

قد لا تنسجم رغباتك مع ارادة بعض المقربين منك. انتبه للمظاهر وحاول ان تنسجم مع الظروف والتطورات تجنباً لبعض سوء التفاهم

الجدي

تناقش وتفاوض وتتقدم على بعض المعترضين، تشعر بالتحرر والانطلاق والشجاعة، وتتطور بعض العلاقات وتستعذب جواً واعداً

الدلو

تحمل إليك الظروف لقاءات واتصالات واهتمامات بعقود جديدة، وتتاح لك فرص مالية عبر الاتصالات المهنية اوالتوظيفات المتنوعة

الحوت

تضطر الى مواجهة خيار صعب على أثر بعض المستجدات، وربما تصطدم بأحدهم، ما يجعل الجوّ العام متوتّرا وينعكس عليكما