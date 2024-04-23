في لندن.. رجل عنصريّ هاجم نساء مسلمات ووقع بيد الشرطة

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تعرضت نساء يرتدين الحجاب للمضايقة في لندن، من قبل رجل بريطاني تلفّظ بألفاظ عنصرية أثناء سيرهن في العاصمة لندن.وأوضح الفيديو صوت النساء اللاتي ارتدت بعضهن الحجاب بينما اقترب منهن رجل أبيض يرتدي نظارات في شارع "ساوث ستريت رومفورد"، شرقي لندن، وهاجمهن بعبارات عنصرية.وتتبع تيري يوري البالغ من العمر، النساء المسلمات في منطقة التسوق المزدحمة، وصرخ بصوت عالٍ وأشار إليهن، بينما حاولن الابتعاد عنه."مجموعة عمل مجتمع ريدبريدج" أعادت نشر المقطع الذي انتشر على نطاق واسع، ليظهر الرجل في الفيديو، وهو يشتم السيدات اللاتي وصفهن بـ"الخونة المسلمين" قائلا، "اذهبوا. نحن دولة مسيحية. نحن لا نحبكم. نحن لسنا دولة مسلمة".وكتبت "مجموعة عمل مجتمع ريدبريدج" في منشور على منصة إكس "المشتبه به: تيري يوري، البالغ من العمر (55 عاما)، متهم بالتحرش الديني المتعمد، وسيمثل رهن الاحتجاز أمام محكمة الصلح في تيمز في 22 نيسان الجاري، بعدما تم إلقاء القبض عليه من قبل الشرطة. (الجزيرة)