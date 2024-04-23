بالتفاصيل.. إليكم أغلى 3 سيارات أميركية الصنع





ويكشف "هوت كارز" عن أغلى 3 موديلات السيارات المتاحة حديثا ضمن إصدارات عام 2024، التي أتت على الشكال التالي:

Advertisement

كاديلاك

في الصدارة، يأتي طراز Cadillac Escalade ESV من ماركة كاديلاك الأميركية الفخمة لصناعة السيارات، كأغلى طراز أميركي من حيث تكلفة صيانته على أساس سنوي.



ويقول "هوت كارز" إن موديل 2024 من طراز Cadillac Escalade ESV، يصل متوسط تكلفة صيانته سنويا لـ 1127 دولارا، ولكل 10 سنوات يحتاج ما قيمته 12938 دولارا. ضمن علامات السيارات الأميركية، تتاح ثلاث سيارات أميركية الصنع صنفها الخبراء على أنها الأغلى ضمن فئتها في تكلفة الصيانة.ويكشف "هوت كارز" عن أغلى 3 موديلات السيارات المتاحة حديثا ضمن إصدارات عام 2024، التي أتت على الشكال التالي:في الصدارة، يأتي طراز Cadillac Escalade ESV من ماركة كاديلاك الأميركية الفخمة لصناعة السيارات، كأغلى طراز أميركي من حيث تكلفة صيانته على أساس سنوي.ويقول "هوت كارز" إن موديل 2024 من طراز Cadillac Escalade ESV، يصل متوسط تكلفة صيانته سنويا لـ 1127 دولارا، ولكل 10 سنوات يحتاج ما قيمته 12938 دولارا.





لينكولن

في المركز الثاني، يأتي طراز Lincoln Navigator من ماركة لينكولن الاميركية الفخمة لصناعة السيارات، ضمن أغلى سيارات أميركية من حيث تكلفة صيانته على أساس سنوي.



ويقول "هوت كارز" إن موديل 2024 من طراز Lincoln Navigator، يصل متوسط تكلفة صيانته سنويا لـ 1089 دولارا، ولكل 10 سنوات يحتاج ما قيمته 12111 دولارا. في المركز الثاني، يأتي طراز Lincoln Navigator من ماركة لينكولن الاميركية الفخمة لصناعة السيارات، ضمن أغلى سيارات أميركية من حيث تكلفة صيانته على أساس سنوي.ويقول "هوت كارز" إن موديل 2024 من طراز Lincoln Navigator، يصل متوسط تكلفة صيانته سنويا لـ 1089 دولارا، ولكل 10 سنوات يحتاج ما قيمته 12111 دولارا.