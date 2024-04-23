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منوعات
بالتفاصيل.. إليكم أغلى 3 سيارات أميركية الصنع
Lebanon 24
23-04-2024
|
04:24
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ضمن علامات السيارات الأميركية، تتاح ثلاث سيارات أميركية الصنع صنفها الخبراء على أنها الأغلى ضمن فئتها في تكلفة الصيانة.
ويكشف "هوت كارز" عن أغلى 3 موديلات السيارات المتاحة حديثا ضمن إصدارات عام 2024، التي أتت على الشكال التالي:
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كاديلاك
في الصدارة، يأتي طراز Cadillac Escalade ESV من ماركة كاديلاك الأميركية الفخمة لصناعة السيارات، كأغلى طراز أميركي من حيث تكلفة صيانته على أساس سنوي.
ويقول "هوت كارز" إن موديل 2024 من طراز Cadillac Escalade ESV، يصل متوسط تكلفة صيانته سنويا لـ 1127 دولارا، ولكل 10 سنوات يحتاج ما قيمته 12938 دولارا.
لينكولن
في المركز الثاني، يأتي طراز Lincoln Navigator من ماركة لينكولن الاميركية الفخمة لصناعة السيارات، ضمن أغلى سيارات أميركية من حيث تكلفة صيانته على أساس سنوي.
ويقول "هوت كارز" إن موديل 2024 من طراز Lincoln Navigator، يصل متوسط تكلفة صيانته سنويا لـ 1089 دولارا، ولكل 10 سنوات يحتاج ما قيمته 12111 دولارا.
شيفروليه
في المركز الثالث، يأتي طراز Chevrolet Suburban من ماركة شيفروليه الأميركية الفخمة لصناعة السيارات، ضمن أغلى سيارات أميركية من حيث تكلفة صيانته على أساس سنوي.
ويقول "هوت كارز" إن موديل 2024 من طراز Chevrolet Suburban، يصل متوسط تكلفة صيانته سنويا لـ 944 دولارا، ولكل 10 سنوات يحتاج ما قيمته 9306 دولارات.(العين)
المصدر: العين
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