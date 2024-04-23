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ضرب المضيفات وأثار الهلع.. فيديو واقعة مؤسفة على متن طائرة ركاب

Lebanon 24
23-04-2024 | 11:30
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أظهرت لقطات مروعة رجلاً مخموراً يضرب رجال الشرطة وأفراد طاقم الطائرة على متن رحلة جوية من المملكة المتحدة إلى تركيا في نهاية الأسبوع الفائت.

 وأثار المشهد الرعب في أنفس الركاب الآخرين، بما في ذلك فتاة صغيرة يمكن رؤيتها وهي تغطي وجهها بيديها قبل أن تهدئها والدتها.

 كما تُظهر اللقطات الراكب على متن طائرة Easyjet، وهو يلكم بعنف المضيفات اللواتي حاولن احتجازه أثناء هبوط الرحلة بعد الساعة الثامنة مساءً ليل السبت.

 وذكرت صحيفة "ديلي ريكورد" أنه يمكن سماع الرجل الغاضب وهو يصرخ قائلاً: "أنت لعين" بينما كان يشير إلى راكب آخر.

 وبحسب الصحيفة، قال الركاب إن الرجل تسبب في اضطراب الرحلة، التي أقلعت من إدنبرة قبل ساعات، كما اضطرت إحدى المضيفات الإمساك به لمدة 20 دقيقة. ( lbc)


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