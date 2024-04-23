حاولت التقاط صورة فوق بركان.. ما حدث لسائحة لم يكن في الحسبان!

سقطت سائحة من ارتفاع 250 قدمًا في إندونيسيا بعد تعثرها أثناء التقاط صور على حافة بركان نشط.

وذكرت صحيفة "هونغ شينغ نيوز" أن المرأة، التي تم تحديدها على أنها مواطنة صينية تبلغ من العمر 31 عامًا، كانت مع زوجها في جولة إرشادية في إيجين، وهي حديقة بركانية عندما سقطت في الهاوية يوم السبت.

وكان الزوجان قد صعدا إلى قمة البركان النشط، المعروف بظاهرة "النار الزرقاء" الشهيرة، لالتقاط شروق الشمس.

وأخبر المرشد السياحي السلطات في وقت لاحق أن المرأة حافظت في البداية على مسافة آمنة من حافة البركان بعد تحذيرها مرارًا وتكرارًا من المخاطر أثناء التقاط الصور.

لكنها بدأت بعد ذلك في المشي إلى الوراء، ثم دهست عن طريق الخطأ ملابسها الطويلة، ما أدّى إلى تعثرها وسقوطها في البركان.

وأظهرت صورة متداولة في وسائل الإعلام المحلية المرأة وهي تقف وساقها مرفوعة وخلفها سحب من غاز الكبريت قبل سقوطها المميت.

( lbc)