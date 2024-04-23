أم تُصاب بالذهول.. ما وجدته في التفاحة لم يكن متوقعًا!

أخبرت الأم "سوزانا دي كاسترو" أنها اشترت كيسًا من التفاح، ولكن عندما تناولت واحدة منها بعد أسبوع، لاحظت شيئًا مريبًا كامنًا بداخلها.

وقالت الأم لأربعة أطفال إنها اعتقدت في البداية أن الجسم الصلب كان عبارة عن شوكة، لكن ما اكتشفته في التفاحة صدمها، إذ عثرت على كمية من العيدان لتنظيف الأسنان.

وادعت كاسترو أنها عثرت على عيدان لتنظيف الأسنان الحادة داخل التفاحة الحمراء، وقالت إن أغلبية التفاحات احتوت أيضًا على العيدان.

وقالت كاسترو إن من قام بهذا الفعل المؤسف هو شخص مريض، وحذّرت متابعيها ودعتهم إلى توخي الحذر.

وأصابت هذه الحادثة الأم بصدمة كبيرة، حيث كان من الممكن أن يقوم طفلها، البالغ من العمر 12 عامًا، بتناول التفاحة ولكنه كان محظوظًا جدًا لأنه لم يفعل ذلك.

ووثّقت ابنة كاسترو الحادثة بأكملها من خلال مقطع فيديو حيث صورت والدتها وهي تقوم بفحص التفاح الموجود في الكيس، مؤكدة عدم وجود ثقب في الفاكهة.

( lbc)