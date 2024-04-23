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برجك اليوم

Lebanon 24
23-04-2024 | 23:00
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الحمل
تتعثر الظروف فيكون المزاج متراجعاً ويتسبب ببعض الالتباس على الصعيد المادي، تناقش أوضاعاً بانفعال وتحتار بين واجباتك العائلية وظروفك المهنية.

الثور
تواجه بعض العرقلة أو سوء تفاهم أو اخطاء وهفوات، وظّف طاقاتك في الإتجاه الصحيح وتحالف مع وجوه جديدة وقادرة وابتعد عن المتزلفين والمشاكسين.
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الجوزاء
تتبادل زيارات العمل تأسيساً لمرحلة جديدة، وتكون مشجعة لتحقيق خطواتك المستقبلية.


السرطان
لا تقحم نفسك في شؤون الآخرين، فذلك يسبب لك بعض الخلافات مع الزملاء.

الأسد
يطالك بعض الظلم غير المبرّر، لكن التركيز ضروري لتمرير المرحلة التي تشهد تحقيق الطموحات والتخلص من عبء الضغوط.

العذراء
أنت الوحيد من عيه اتخاذ القرارات المناسبة الخيارات التي تجدها ضرورية لتلافي المشاكل في العمل.

الميزان
حاول ان تبلغ اهدافك عن طريق التفاهم والتفاوض والتسوية، وإذا لزم الامر تعاون مع الآخرين لأن التعاون يوصلك الى شاطئ الأمان.

العقرب
تكون التطورات كلها لمصلحتك في الأيام المقبلة، لكن ذلك لا يعني التفريط في المكتسبات التي حققتها أخيراً.

القوس
الطموح الكبير يولّد عندك حافزاً أكبر للعمل بجدية، وهذا يولد منافسة شديدة بينك وبين أحج الزملاء لتقديم الأفضل.

الجدي
حين تعمل بجهد كبير فإنّ الجميع يسعى الى أن تنال حقك، وهذا يشعرك بارتياح كبير وسعادة بالغة.


الدلو
تكثر الطموحات وتنمو، وما يساعدك على اجتياز هذا اليوم الذي يشكل محطة انتقالية هو قدرتك على التحليل الصائب.

الحوت
حيويتك فائضة وتعلن عن شراكة ما وتتألق بشخصية مميّزة وتبدو متزنًا في خياراتك. (السومرية)

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