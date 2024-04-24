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منوعات
بسبب فضيحة جنسية مع قاصر.. أشهر مذيع في الـ "بي بي سي" يُعلن استقالته
Lebanon 24
24-04-2024
|
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على إثر فضيحة جنسية انتشرت، قدّم مذيع "بي بي سي" البارز هيو إدواردز استقالته من المحطة البريطانية، على ما أعلنت المجموعة الإذاعية والتلفزيونية التي تولى هذا الإعلامي الشهير قراءة نشرتها الإخبارية المسائية طوال 20 عاماً.
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وأضافت "بي بي سي" أن "هيو الذي عمل لمدة 40 عاماً شرح أنه اتخذ قراره بناءً على نصائح أطبائه".
وكان إدواردز، البالغ 62 عاماً، أوقف عن العمل في تموز 2023، بعدما اتُهم بدفع مبالغ مالية لقاصر في مقابل الحصول على صور إباحية. وما لبث النجم التلفزيوني أن أدخل المستشفى بسبب معاناته مشكلات اكتئاب.
وامتنعت وسائل الإعلام البريطانية في البداية عن ذكر اسم المذيع الذي طالته الاتهامات؛ خوفاً من تعرّضها لعقوبات بسبب التشهير أو التعدّي على الخصوصية. لكنّ والدة القاصر قالت إن المذيع دفع مبلغ 35 ألف جنيه لنجلها القاصر، الذي كان يبلغ 17 عاماً وقتها، في مقابل الحصول منه على صور إباحية على مدى ثلاث سنوات، الأمر الذي ساهم في تغذية إدمان الفتى على المخدرات.
لكنّ الشاب الذي كان يبلغ العشرين عندما اندلعت القضية، وصف الاتهامات بأنها "هراء".
وأكدت الشرطة أنّها لم تتوصل إلى أي عناصر تؤكد ارتكاب جرم جزائي.
وأعلنت المجموعة في بيانها أن "بي بي سي" قبلت استقالة إدواردز، معتبرة أنها "ستتيح للأطراف كافة المضيّ قدماً".(عربي21)
المصدر: عربي21
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