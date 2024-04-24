Advertisement

منوعات

قتل 76 منها.. كوري جنوبي يرتكب أفظع المجازر بالقطط لهذا السبب!

Lebanon 24
24-04-2024 | 01:32
A-
A+
Doc-P-1191149-638495448571479681.jpg
Doc-P-1191149-638495448571479681.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حُكم على رجل كوري جنوبي بالسجن 14 شهرًا لقتله 76 قطة في واحدة من أفظع قضايا العنف ضد الحيوانات في البلاد.

وقالت محكمة تشانغوون في جنوب شرق كوريا الجنوبية إن الرجل، وهو في العشرينات من عمره، أدين بانتهاك قانون حماية الحيوان.
Advertisement

وأدين الرجل بقتل القطط بين كانون الأول 2022 أيلول 2023 بسبب كراهية عميقة للحيوان الذي بدأ يؤويه بعد أن خدشت قطط أخرى سيارته.

وبحسب وكالة "أسوشيتد برس"، جاء في أمر المحكمة أنه أمسك بقطط ضالة وتبنى أخرى من مواقع على الإنترنت قبل أن يخنق بعضها حتى الموت ويقتل البعض الآخر بالمقص.

وقالت المحكمة إنه قتل قطة بدهسها بسيارة، وقضت المحكمة بأن عقوبة السجن لا مفر منها على المتهم لأنه ارتكب بشكل متكرر جرائم "قاسية بشكل لا يوصف" بطريقة متعمدة.

وشددت على أن الحكم لا يزال يعكس حقيقة أن الرجل ليس لديه سجلات جنائية وأنه تاب عن جرائمه، مضيفة أنه تبين أن الحالة الصحية العقلية غير المحددة كانت الدافع وراء جرائمه.(العين)
المصدر: العين
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
06:35 | 2024-04-24
06:08 | 2024-04-24
05:08 | 2024-04-24
00:30 | 2024-04-24
23:45 | 2024-04-23
23:00 | 2024-04-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24