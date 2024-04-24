"دموع الدم".. وشم يثير جدلًا بين المتابعين! (فيديو)

أثارت فنانة ضجة على منصة إنستغرام بعد قيامها بوشم يعبر عن دموع الدم على وجه رجل.

وفي التفاصيل، شاركت الفنانة، "بورشر لي"، المقيمة في أتلانتا، مقطع فيديو لرجل رسمت له وشمًا يعبّر عن دموع حمراء اللون وهي تتدفق من عينيه نحو فمه، وكان من المفترض أن يمثل الوشم الدموع الحقيقية ولكن بلون الدم.

كما سألت بورشر متابعيها عما إذا كانوا سيفكرون في الحصول على الوشم نفسه، لكن الأغلبية شعرت بأن الوشم يمنح الأشخاص شعورًا بالنفور بينما ادعى آخرون أنه سيدمر فرصهم في الحصول على وظيفة جيدة.

وعلى الرغم من أن الوشم بدا ثلاثي الأبعاد جدًا حيث لا يمكن اعتباره رسمًا حقيقيًا، ولكن المتابعون اقتنعوا بأنه بدا وكأنه حقيقي وكان رد فعلهم غاضبًا. ( lbc)