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برجك اليوم

Lebanon 24
24-04-2024 | 23:00
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الحمل
تعيش انسجاما وتناغما وتواكب الأحداث بانفتاح، فأنت بطبعك إجتماعي وترحب بالفرص على أنواعها، هذه هي الفرصة المناسبة لاثبات حضورك وشخصيتك.

الثور
حاول ان تتفادى التراكمات كي لا تفقد القدرة على التركيز وتخسر الهدف المنشود تحقيقه للوصول إلى ما تطمح إليه.
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الجوزاء
تتحسن أحوالك تدريجاً، وخصوصاً بعد القرارات الحاسمة التي اتخذتها لتوضيح موقعك على الصعيد المهني.

السرطان
يوم ضاغط نوعًا ما، وقد ينتابك الحزن لإهمال الأحبّاء أمرك، لا توبّخ أحدًا.

الأسد
استفزاز الزملاء في مجالك المهني قد يعرضك لموقف صعب، فلا تقدم على خطوة غير محسوبة.

العذراء
الحديث المتواصل عن القضايا المالية يفرض عليك معالجة جذرية، وخصوصاً أنك تمر بيوم غير مستقرة مادياً.

الميزان
حذار الفوضى والغضب وردات الفعل المتسرعة، لا ترتجل عملاً ولا تهمل التفاصيل حتى لو كثرت الضغوط.

العقرب
تزعجك قضية وتسعى الى معالجة تتأرجح بين الايجابية والسلبية، تشتد الأزمة وتضطر إلى تقديم التنازلات لتلطيف الجو وتقريب المسافة بينك وبين الشريك.

القوس
تدعمك صداقات قديمة وعلاقات اجتماعية جيدة، فتجد الحلول كلما اصطدمت بعوائق أو بتعقيدات أو بخيبات أمل، وهذا ما يوفره لك المناخ الجيّد.

الجدي
يحمل اليك هذا اليوم تغييراً مفيداً، ربما خبراً أو مفاجأة لا تنتظرها او مساعدة من الحظ، تتعامل مع مؤسسات أو مجموعات وتكون آمالك مشرقة وتتاح لك فرص استثنائية لتحقيق حلم ما.

الدلو
عليك ألاّ تستسلم بسهولة مهما اشتدت الضغوط، لأن أي تحوّل قد لا يكون في مصلحتك لتعزيز موقعك.

الحوت
قد تطرأ تغييرات على مجال عملك وفي المؤسسة التي تعمل لديها، لكنها تكون في مصلحتك على المدى المنظور. (السومرية)




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