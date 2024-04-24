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الحملتعيش انسجاما وتناغما وتواكب الأحداث بانفتاح، فأنت بطبعك إجتماعي وترحب بالفرص على أنواعها، هذه هي الفرصة المناسبة لاثبات حضورك وشخصيتك.الثورحاول ان تتفادى التراكمات كي لا تفقد القدرة على التركيز وتخسر الهدف المنشود تحقيقه للوصول إلى ما تطمح إليه.الجوزاءتتحسن أحوالك تدريجاً، وخصوصاً بعد القرارات الحاسمة التي اتخذتها لتوضيح موقعك على الصعيد المهني.السرطانيوم ضاغط نوعًا ما، وقد ينتابك الحزن لإهمال الأحبّاء أمرك، لا توبّخ أحدًا.الأسداستفزاز الزملاء في مجالك المهني قد يعرضك لموقف صعب، فلا تقدم على خطوة غير محسوبة.العذراءالحديث المتواصل عن القضايا المالية يفرض عليك معالجة جذرية، وخصوصاً أنك تمر بيوم غير مستقرة مادياً.الميزانحذار الفوضى والغضب وردات الفعل المتسرعة، لا ترتجل عملاً ولا تهمل التفاصيل حتى لو كثرت الضغوط.العقربتزعجك قضية وتسعى الى معالجة تتأرجح بين الايجابية والسلبية، تشتد الأزمة وتضطر إلى تقديم التنازلات لتلطيف الجو وتقريب المسافة بينك وبين الشريك.القوستدعمك صداقات قديمة وعلاقات اجتماعية جيدة، فتجد الحلول كلما اصطدمت بعوائق أو بتعقيدات أو بخيبات أمل، وهذا ما يوفره لك المناخ الجيّد.الجدييحمل اليك هذا اليوم تغييراً مفيداً، ربما خبراً أو مفاجأة لا تنتظرها او مساعدة من الحظ، تتعامل مع مؤسسات أو مجموعات وتكون آمالك مشرقة وتتاح لك فرص استثنائية لتحقيق حلم ما.الدلوعليك ألاّ تستسلم بسهولة مهما اشتدت الضغوط، لأن أي تحوّل قد لا يكون في مصلحتك لتعزيز موقعك.الحوتقد تطرأ تغييرات على مجال عملك وفي المؤسسة التي تعمل لديها، لكنها تكون في مصلحتك على المدى المنظور. (السومرية)