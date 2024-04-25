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قتل ابنته ودفع دولارين لمشرد كي يحرقها.. إليكم تفاصيل جريمة عائلية في البرازيل

Lebanon 24
25-04-2024 | 01:00
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ألقت الشرطة البرازيلية القبض على رجل قتل ابنته البالغة من العمر 18 عاماً، بعد جدال عنيف ليقوم بعدها بإغراء رجل بدون مأوى بدولارين لحرق جثة الفتاة.

وقالت الشرطة المدنية في ساو باولو إن ويلينجتون دا سيلفا (39 عاماً) اعتقل واعترف بقتل رايسا دا سيلفا في منزله بساو باولو في 23 آذار.
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واعترف دا سيلفا بأنه وابنته تجادلا حول انفصاله عن والدتها الذي حدث قبل أشهر عدة، حسبما صرحت رئيسة وزارة جرائم القتل والحماية الشخصية بالخارجية، إيفالدا أليكسو، لمنفذ الأخبار البرازيلي G1.

وفي مرحلة ما، انزعج الأب لأن ابنته أصرت على دعم والدتها فخنقها.

وأضاف الأب أنه نام إلى جانب جثة ابنته في الشقة ليخرجها في اليوم التالي، كما أظهرت أشرطة مراقبة البناء الذي يقطنه.

وبعدها اقترب من رجل بلا مأوى وطلب منه شراء الوقود من محطة وقود قريبة وأضرم النار في جسدها، مقابل دولارين.(الإمارات اليوم)
المصدر: الإمارات اليوم
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