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توفي قبل أن ينهيها.. بيع لوحة "الآنسة ليسر" بمبلغ خيالي

Lebanon 24
25-04-2024 | 02:00
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بيعت لوحة "الآنسة ليسر" للرسام غوستاف كليمت مقابل 30 مليون يورو (32 مليون دولار) في مزاد يوم أمس الأربعاء رغم تساؤلات بغير إجابات بعد عن موضوعها وهوية مالكها السابق.

وحالت وفاة الرسام النمساوي دون إكمال الرسم.
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وساد اعتقاد لفترة طويلة بأن اللوحة فُقدت لكن في الواقع كانت معلقة بفيلا خاصة بالقرب من فيينا على مدى عقود، وفقا لدار "إيم كينسكي" للمزادات التي عرضتها في كانون الثاني قبل طرحها للبيع في مزاد. وقدرت الدار قيمتها بما يتراوح بين 30 و50 مليون يورو.

وتعرض الصورة امرأة شابة في ثوب فيروزي ملفوف برداء زهري أمام خلفية حمراء، وتتناقض بشرتها المرمرية وعيناها البنيتان الشاحبتان مع شعرها الداكن المجعد.

ورغم أن اللوحة تصورها بكل وضوح، لم يعرف بعد على وجه التحديد من كانت "فراولاين ليسر"، لكن الأخوين أدولف ويوستوس ليسر كانا من رجال الصناعة الأثرياء في عهد الإمبراطورية النمساوية المجرية، ومن المحتمل أن زوجة يوستوس هي من طلبت رسم إحدى بناتها أو أن أدولف طلب ذلك لابنته مارغريت.(الراي)
 
المصدر: الراي
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