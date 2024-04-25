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خالفت نظام الاقامة ونجحت في التخفي لمدة 31 عاماً!

Lebanon 24
25-04-2024 | 05:58
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أوقفت قوات الأمن في الكويت امرأة هندية تقيم بشكل مخالف في البلاد، بعدما نجحت في التخفي لمدة 31 عاماً.

وفي التفاصيل، تمكنت السلطات الأمنية في الكويت من ضبط المرأة، التي تحمل الجنسية الهندية، بعد تسجيلها بعد أطول تغيب معروف لمخالفي نظام الإقامة في البلاد.
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ونجحت شرطة مخفر السالمية في محافظة حولي، في ضبط المرأة الهندية بعد كل تلك السنوات من البحث، ويجري الاستعداد لترحيلها إلى بلادها.

وتغيبت الوافدة عن كفيلها الكويتي المسجلة على اسمه، منذ العام 1993، وظلت محاولات العثور عليها تنتهي بالفشل.

ولم يتضح بعد كيف سقطت المرأة في يد الشرطة بعد كل تلك السنوات.

وتستضيف الكويت نحو 3.3 مليون وافد أجنبي من مختلف الجنسيات، يتصدرهم الهنود، فيما يعد التغيب من أشهر مخالفات العاملات في المنازل، حيث يدخلن البلاد على اسم كفيل كويتي، قبل أن يهربن للعمل في منازل أو مهن أخرى بشكل مخالف.
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