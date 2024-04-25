جريمة مرعبة.. امرأة تنهي حياة ابنها بأبشع الطرق

اعتُبرت تاشا هيفس من ولاية "ميسوري" الأميركية مؤهلة للمحاكمة بعد اتهامها بقطع رأس ابنها وكلبها في العام 2022.

وفي التفاصيل، تم القبض على هيفس في 15 شباط 2022 ووجهت إليها تُهمتي القتل المتعمد والعمل الإجرامي المسلح بعد قتلها لابنها كارفيل ستيفنز البالغ من العمر 6 سنوات.

واعتبرت المحكمة حينها أن هيفس غير مؤهلة عقلياً للمثول أمامها، إذ تم تعليق قضيتها إلى حين خضوعها للعلاج النفسي.

ووافق القاضي يوم الجمعة الفائت على طلب المضي في القضية المذكورة بعد التقرير السري الّذي قدّمه مركز الصحة العقلية في "ميسوري" والّذي يثبت التقدم الحاصل في حالة هيفس النفسية.

كما تم الكشف عن وقوع الجريمة المذكورة بعدما تلقى مركز الشرطة في مدينة "كانساس سيتي" مكالمة هاتفية من امرأة مجهولة الهوية زعمت أن "الشيطان حاول مهاجمتها".

ولاحظ الضباط لدى وصولهم وجود آثار دماء ورأس شخص مقطوع بالقرب من مدخل المنزل، كما أشاروا إلى رفض هيفس دخولهم إلى المنزل.

( lbc)