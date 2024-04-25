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لهذا السبب تصرفت صديقتها بغرابة على متن الطائرة: إليكم ما حصل

Lebanon 24
25-04-2024 | 15:15
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أخبرت امرأة في حديث خاص لموقع "ديلي ميل" البريطاني، عن تصرفات صديقتها التي سبّبت لها نوعًا من الإزعاج، وذلك عندما قامتا برحلة إلى إيطاليا هذا الصيف.

 وعلى الرغم من أنها بدت وكأنها "عطلة الأحلام"، إلا أن هناك أمرًا كان يمنع المرأة من الشعور بالسعادة الحقيقية وهو عادات صديقتها الغريبة أثناء الطيران.

 وفي التفاصيل، تعاني صديقتها من القلق والخوف من الطيران، لذلك قالت المرأة أنها تفهم سبب اعتمادها على هذه الطقوس لتتمكن من اجتياز رحلات طويلة بالطائرة، لكن فكرة الجلوس بجانبها أثناء قيامها بها لمدة ثماني ساعات ليس أمرًا استطاعت المرأة التعامل معه.

 وفي هذا السياق، أخبرت المرأة أن صديقتها تقوم بشكل روتيني برش سائل معين ذات رائحة كريهة كل خمس ثوانٍ فحسب، وتمارس تمرين التأمل الخاص بها بصوت عالٍ يرافقه طنين وارتجاج كامل لجسدها وذلك بهدف "التخلص من التوتر".

 واعتبرت المرأة أنه من المحزن بعض الشيء أن تجلس بجانبها بينما تقوم بهذا الروتين بأكمله، لأنها تشعر بأن ذلك يدمر تجربتها خلال الرحلة.

 وفي هذا السياق، خطرت على بال المرأة فكرة مفادها حجز التذاكر للرحلة نفسها ولكن عبر رحلات جوية مختلفة، ولكنها مترددة بشأنها وذلك بسبب خوفها من رد فعل صديقتها.

( lbc)
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