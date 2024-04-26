فيديو وحشي.. مصري يعتدي على شاب من ذوي الهمم

ظهر رجل يدعى السيد عبد السميع في مقطع فيديو في مصر، يعتدي على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة بقرية ميت عنتر، التابعة لمركز طلخا في محافظة الدقهلية، حيث فجّر غضبًا واسعًا داخل البلاد.



وقد أظهر المقطع المتهم وهو يعتدي بالضرب على الشاب أسامة، حيث ضربه 4 مرات بخشبة سميكة على رأسه وظهره.

وما إن انتشر المقطع حتى انتفضت وسائل التواصل الاجتماعي غضباً في مصر.



كما نشرت والدة أسامة نفس الفيديو والذي انتشر على منصة إكس خلال الساعات الأخيرة وعلقت قائلة: "يا ريت الكل يشارك عشان نجيب حق الضعيف الغلبان.. أنا مش بدافع عن ابني بس ولكن هؤلاء فئة في المجتمع مضطهد يتعرضون للأذى.. يا ريت كل اللي عنده صور وفيديوهات يتواصل معي خاص وشكرا لكل من تعاون معنا".