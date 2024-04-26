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منوعات
مزاد استثنائي.. عرض ساعة أغنى راكب غرق بسفينة التايتانك للبيع
Lebanon 24
26-04-2024
|
04:14
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من المقرر أن تباع غدا السبت بمزاد علني دولي ساعة جيب ذهبية خاصة، كانت لواحد من مشاهير أغنياء العالم بأوائل القرن العشرين، كما وأغنى راكب كان على متن سفينة تايتنيك حين غرقت فجر 15 نيسان 1912 وابتلعتها مياه المحيط الأطلسي، وهو الأميركي جون جاكوب أستور الذي كان يدخن سيجارة على جسر في السفينة يدردش فيه مع أحد أصدقائه حين بدأت الكارثة، فقضى غريقا بالكاد كان عمره 47 عاما.
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وحين بدأت الكارثة سمحوا لزوجته الحامل بالصعود إلى قارب نجاة آنذاك. أما هو، ففشل بركوب قارب آخر، ثم وجدوه جثة طافية على المياه بعد 7 أيام، مرتديا بدلة زرقاء وقميصا بنيا من الفانيلا، وتم التعرف إليه لاحقا من خلال أحرف JJA المختصرة اسمه الكامل، والمخيطة على طية صدر بدلته.
أما ساعته، المنقوش على غطائها أيضا الأحرف المختصرة من اسمه، فوجدوها في ثيابه، وهي ساعة جيب خاصة من ذهب عيار 14 قيراطا، وكانت تركة مع ثروته البالغة 78 مليونا من الدولارات، تعادل 9 مليارات بقوتها الشرائية هذه الأيام، فورثها ابنه فنسنت البالغ 20 عاما ذلك الوقت.
تلك الساعة التي قام ابنه بترميمها لاحقا وإصلاحها، ووضعها حتى 1935 في معصمه، أهداها فيما بعد لابنه الروحي ويليام دوبين، وكان السكرتير التنفيذي لأستور ومقربا من فينسنت، وهي التي سيتم طرحها السبت في مزاد ينظمه Henry Aldridge & Son للمزادات، متفائلا بأن يصل سعر بيعها إلى 200 ألف دولار، ومعها سيحصل الشاري على ما وجدوه في ثياب أغنى ركاب في تايتنيك، وهي أزرار أكمام قميصه.(العريبة)
المصدر:
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