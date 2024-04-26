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بعد خضوعهنّ لجلسة عناية بالبشرة.. إصابة أربع نساء بفيروس نقص المناعة البشرية

Lebanon 24
26-04-2024 | 11:30
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أصيبت أربع نساء بفيروس نقص المناعة البشرية HIV بعد خضوعهنّ لجلسة "فامباير" أو Vampire للعناية بالبشرة في صالون تجميلي في نيو مكسيكو.

 واعترفت مالكة صالون VIP Beauty ماريا راموس دي رويز بخمس تُهم موجهة إليها متعلّقة بممارسة الطب من دون ترخيص، كما حُكم عليها بالسجن لمدّة ثلاث سنوات.

 وأغلق الصالون المذكور أبوابه في العام 2018 بعدما كشفت التحقيقات عن وجود إبر مستعملة وغير مغلقة متناثرة فيه.

 وتتضمن الجلسة المذكورة التي خضعت لها نجمة تلفزيون الواقع الأميركية كيم كارداشيان في وقت سابق، استخراج الدم من أماكن أخرى في الجسم وحقنه في الوجه لتحفيز خلايا الجلد.

( lbc)
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