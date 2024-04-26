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بُترت قدمه عندما كان طفلًا.. هكذا أصبح الأخير عارض أزياء لأهم العلامات التجارية

Lebanon 24
26-04-2024 | 15:30
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أصبح "آرلو تيت"، البالغ من العمر تسع سنوات، والذي فقد قدمه عندما كان عمره 18 شهرًا فقط، عارض أزياء يسافر حول العالم للتعامل مع أهم العلامات التجارية المشهورة.

 وفي التفاصيل، تم تشخيص إصابة تيت بمرض العصب الشظوي عند الولادة، وكانت قدمه اليمنى مثنية إلى الداخل، لذلك اقترح الأطباء على والديه السماح لهم ببتر قدمه حتى يتمكن من تعلم المشي بساق اصطناعية.

 وقالت والدة آرلو إن البدء في المشي باستخدام طرف اصطناعي كان سهلاً للغاية ولم يسمح تيت لإعاقته بإيقافه عن تحقيق أحلامه.

 وعام 2020، تعرّفت إحدى وكالات عارضات الأزياء على تيت وأرادت التعامل معه، وسافر منذ ذلك الحين إلى لندن، حيث حصل على 500 جنيه إسترليني مقابل التصوير لعلامات تجارية مثل "برايمارك" و"أمازون" وغيرها.

 وشرحت والدة تيت أن رفاقه لم يكونوا على علم بأنه يعاني من إعاقة لأن تيت يشارك ضمن كافة النشاطات الرياضية بما في ذلك كرة القدم وكرة السلة والرغبي ولم يواجه الأخير أي صعوبة على الإطلاق.

( lbc)
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