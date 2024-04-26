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برجك اليوم

Lebanon 24
26-04-2024 | 23:00
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الحمل
تتلقى اخباراً جيدة تتعلق بأوضاع إدارية، باستطاعتك اعادة الامور الى مجراها الطبيعي، وتفرح بلقاء او اجتماع مهم، وربما تنطلق في مشروع جديد.

الثور
تكون المفاوضات صعبة وربما فاشلة في الأيام القليلة المقبلة، فأنصحك بتفادي الإرتباطات والمواعيد خلالها والابتعاد عن الجدال لأنّ طباعك حادة وعدائية جداً.
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الجوزاء
غيوم في الأفق تدفعك إلى إعادة النظر في بعض الأمور، لكنّ الطاقة التي تمتلكها تساعدك على تجاوز أي عقبة.

السرطان
أنت توّاق للعمل ولا سيّما العمل السريع، وتميل الى اتخاذ قرارات جريئة ومتسرّعة احيانًا.

الأسد
يحمل اليك هذا اليوم الحظوظ ويتحدث عن سفر او عن رغبة تُنفّذ او عن تجربة جديدة ومغامرة وتغييرات ايجابية في مسلكك وحياتك.

العذراء
مشاكل طارئة أو مستجدة تدفعك إلى الانتقال من مكان الى آخر، ما قد يؤسس لمرحلة جديدة في حياتك المهنية.

الميزان
تشع جاذبية وتتوافر لك الفرص للتعويض عن الخسائر والمتاعب والتراجع، وتتحرر من بعض القيود وتواجه التحديات بنجاح.
العقرب
يلقي هذا اليوم الضوء على شراكة لك مهنية، وقد يكون هذا اليوم حاسمًا، لكنه يتسبّب بالتشنّج، يزعجك التعامل بمعيارين وتعبّر عن استيائك بانتفاضة ما على الأرجح.

القوس
إطلاق الأحكام العشوائية بحق بعضهم ليس من هواياتك المفضلة، فأنت تتمتع ببعد نظر متميز وتقييم الناس وفقاً لاختلاطك بهم.

الجدي
عليك أن تمنح نفسك بعض الراحة، فهي ضرورية لتتمكّن من تحديد خياراتك المقبلة، التخطيط للمشاريع المستقبلية لا يجدي نفعاً إذا لم يكن مقترناً بالنيات الصافية.

الدلو

رتّب أمورك وخفف من التشنج أو الغضب، لا شك في أنك تتمتع بقدرات هائلة لكسب أي قضية والخروج منتصراً من موقف دقيق.

الحوت
الوضع يتطلب منك الحكمة واللباقة والدبلوماسية وعدم التصرف بتشنج، بل التزم الحياد إزاء قضية قد تبرز حالياً. (السومرية)

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