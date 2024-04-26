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الحملتتلقى اخباراً جيدة تتعلق بأوضاع إدارية، باستطاعتك اعادة الامور الى مجراها الطبيعي، وتفرح بلقاء او اجتماع مهم، وربما تنطلق في مشروع جديد.الثورتكون المفاوضات صعبة وربما فاشلة في الأيام القليلة المقبلة، فأنصحك بتفادي الإرتباطات والمواعيد خلالها والابتعاد عن الجدال لأنّ طباعك حادة وعدائية جداً.الجوزاءغيوم في الأفق تدفعك إلى إعادة النظر في بعض الأمور، لكنّ الطاقة التي تمتلكها تساعدك على تجاوز أي عقبة.السرطانأنت توّاق للعمل ولا سيّما العمل السريع، وتميل الى اتخاذ قرارات جريئة ومتسرّعة احيانًا.الأسديحمل اليك هذا اليوم الحظوظ ويتحدث عن سفر او عن رغبة تُنفّذ او عن تجربة جديدة ومغامرة وتغييرات ايجابية في مسلكك وحياتك.العذراءمشاكل طارئة أو مستجدة تدفعك إلى الانتقال من مكان الى آخر، ما قد يؤسس لمرحلة جديدة في حياتك المهنية.الميزانتشع جاذبية وتتوافر لك الفرص للتعويض عن الخسائر والمتاعب والتراجع، وتتحرر من بعض القيود وتواجه التحديات بنجاح.العقربيلقي هذا اليوم الضوء على شراكة لك مهنية، وقد يكون هذا اليوم حاسمًا، لكنه يتسبّب بالتشنّج، يزعجك التعامل بمعيارين وتعبّر عن استيائك بانتفاضة ما على الأرجح.القوسإطلاق الأحكام العشوائية بحق بعضهم ليس من هواياتك المفضلة، فأنت تتمتع ببعد نظر متميز وتقييم الناس وفقاً لاختلاطك بهم.الجديعليك أن تمنح نفسك بعض الراحة، فهي ضرورية لتتمكّن من تحديد خياراتك المقبلة، التخطيط للمشاريع المستقبلية لا يجدي نفعاً إذا لم يكن مقترناً بالنيات الصافية.الدلورتّب أمورك وخفف من التشنج أو الغضب، لا شك في أنك تتمتع بقدرات هائلة لكسب أي قضية والخروج منتصراً من موقف دقيق.الحوتالوضع يتطلب منك الحكمة واللباقة والدبلوماسية وعدم التصرف بتشنج، بل التزم الحياد إزاء قضية قد تبرز حالياً. (السومرية)