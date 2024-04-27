يبدو وكأنه حامل.. هذا الرجل يُعاني من حالة مرضية نادرة (صور)

في حالة نادرة، روى رجل حالته الصحية الغريبة التي تجعله يبدو حاملًا وعليه الانتظار لمدة عامين تقريبًا لإجراء عملية جراحية لإزالة الكتلة التي يعاني منها، وفق ما ذكر موقع "ديلي ميل" البريطاني.



وفي التفاصيل، يبلغ طول كتلة "بول ميلهام" الموجودة في معدته حوالي 17.5 سنتمترات، وتركته في حالة من العذاب.

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وقال ميلهام الأربعيني إن هذه الحالة المرضية جعلته يبدو وكأنه غريب الأطوار، وعلى الرغم من رغبته الشديدة في إنهاء آلامه، وضعه أطباء هيئة الخدمات الصحية الوطنية على قائمة انتظار مدتها نحو عامين لإجراء العملية الجراحية.



واكتشف ميلهام الكتلة للمرة الأولى العام الفائت حيث بدت صغيرة في البداية ولكنها نمت مع مرور الوقت، وظهرت بعد شهرين من إجراء جراحة الأمعاء الطارئة لعلاج حالة منفصلة. (lbci)





