بعد الاتهامات التي وجهها لها أحد الدعاة المعروفين بالوقوع في الزنا، انهارت الإعلامية والفنانة المصرية، ميار الببلاوي، أمام متابعيها، عبر بث مباشر أجرته على حسابها الشخصي بتطبيق "تيك توك".



وجاءت تصريحات الداعية الديني المعروف محمد أبو بكر، التي أدت لانهيار الفنانة على خلفية تصريحات لها مع الإعلامية بسمة وهبة، حول انفصالها وعودتها لزوجها 11 مرة.



وظهرت الببلاوي خلال البث وهي تجهش بالبكاء وتؤكد أنها كانت لا تهتم بكل ما يقال عنها، لكن الموضوع وصل إلى الخوض في العرض والشرف، مؤكدة أن أحد الدعاة المعروفين قد اتهمها بالزنا خلال أحد الفيديوهات التي بثها عبر تطبيق "تيك توك".



وأضافت ميار أنها في حالة من الذهول من ذلك الاتهام خاصة أنها حاصلة على درجة الماجستير في الفقه المقارن والدكتوراة في الخطاب الديني والثقافة الإسلامية.



وكشفت ميار عن أزمة كبيرة تواجهها بسبب تلك الاتهامات، حيث إن أفراد أسرتها قاطعوها وكذلك ابنها الأكبر الذي لم يعد يتواصل معها بسبب ذلك، مضيفة أن أعمامها قد اتصلوا بها وهم في حالة من الغضب الشديد، وطلبوا منها توضيح حقيقة ما يحدث، وحل تلك الأزمة.



ولشدة تأثرها فقدت ميار وعيها في البث المباشر.

وكان الداعية الشيخ محمد أبو بكر قد قال في تصريحات له: إن الخطب والبرامج الدينية يمكن أن تعمل ساعات طويلة، لكن ساعة واحدة من فيلم يمكن أن يهدم قيم أمة لمدة 30 عاما قادمة.



وأضاف العالم الأزهري: مكنتش حابب أتكلم، لكن بعد أن تكلمت الأخت ميار الببلاوي عن أنها اتطلقت من زوجها 11 مرة وكانت بترجع بمكالمة ولجأوا للمحلل، فهي أعادت للذاكرة فيلما سينمائيا كان يتناول ظاهرة المحلل، الأمر الذي جعل البعض يحتال على الشرع ويلجأ لهذه الطريقة.



وتابع الداعية قائلا: إبراء لذمتي، الإسلام بريء مما قالته ميار الببلاوي شكلا وموضوعا، كلامها لا يمت للدين بصلة، موضحًا: ربنا جعل الطلاق 3 مرات وليس 11 مرة، وجعل المرة الثالثة حاسمة وفاصلة.(العربية)





