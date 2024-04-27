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منوعات
ضربه... ياباني نجا من هجوم دب شرس!
Lebanon 24
27-04-2024
|
10:13
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أفادت دار الطباعة والنشر "Daily Star"، بأن الياباني ماساتو فوكودا البالغ من العمر 50 عاما، وهو لاعب كاراتيه ماهر، تمكن من التصدي لهجوم دب خلال رحلة سياحية إلى مدينة نايرو الواقعة في جزيرة هوكايدو اليابانية.
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وقد لاحظ أثناء الرحلة وجود دبين يراقبانه من خلف الشجيرات، وفي لحظة ما، اقترب أحدهما نحوه.
ولم يكن الرجل الذي درس فنون الدفاع عن النفس في حيرة من أمره حيث ضرب الدب أولا واستقل سيارته على الفور ونجا بنفسه. (روسيا اليوم)
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