Advertisement

منوعات

ضربه... ياباني نجا من هجوم دب شرس!

Lebanon 24
27-04-2024 | 10:13
A-
A+
Doc-P-1192744-638498349624937075.png
Doc-P-1192744-638498349624937075.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت دار الطباعة والنشر "Daily Star"، بأن الياباني ماساتو فوكودا البالغ من العمر 50 عاما، وهو لاعب كاراتيه ماهر، تمكن من التصدي لهجوم دب خلال رحلة سياحية إلى مدينة نايرو الواقعة في جزيرة هوكايدو اليابانية.
Advertisement

وقد لاحظ أثناء الرحلة وجود دبين يراقبانه من خلف الشجيرات، وفي لحظة ما، اقترب أحدهما نحوه.
 
ولم يكن الرجل الذي درس فنون الدفاع عن النفس في حيرة من أمره حيث ضرب الدب أولا واستقل سيارته على الفور ونجا بنفسه. (روسيا اليوم)
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
12:35 | 2024-04-27
07:48 | 2024-04-27
07:15 | 2024-04-27
07:08 | 2024-04-27
05:39 | 2024-04-27
05:12 | 2024-04-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24