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منوعات
ما هي التكوينات الغريبة التي تُشبه "العناكب" على سطح المريخ؟
Lebanon 24
28-04-2024
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التقطت المركبة الفضائية "مارس إكسبريس" التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية صورا جديدة لأشكال صغيرة داكنة تشبه العناكب، والتي وتنطلق عبر منطقة المريخ المعروفة باسم مدينة "الإنكا" بالقرب من القطب الجنوبي للكوكب الأحمر.
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وحسب موقع "سبيس" فقد تم رصد هذه الأشكال عن طريق الأقمار الاصطناعية وهي تنبت من خلال الشقوق الموجودة في سطح المريخ.
وقالت وكالة الفضاء الأوروبية إن هذه الظاهرة ترتبط بقيام ضوء الشمس الربيعي بتدفئة طبقات ثاني أكسيد الكربون المترسبة خلال شتاء المريخ المظلم.
وفي المقابل، يتحول جليد ثاني أكسيد الكربون الموجود في الطبقة السفلية إلى غاز، والذي يتراكم ويخترق في النهاية الجليد المغطى الذي يصل سمكه إلى متر واحد.
ويحمل الغاز المنبعث غبارا داكنا من الأرض السفلية إلى الأعلى، مما يجبر الغبار في النهاية على الانفجار من طبقات الجليد العلوية مثل الماء من السخان قبل أن يستقر على السطح.
ويؤدي هذا إلى إنشاء تكوينات عنكبوتية متشققة يبلغ عرضها من 0.03 إلى 0.6 ميل (45 مترا إلى كيلومتر واحد).
وقال مسؤولو وكالة الفضاء الأوروبية في البيان: "ما زلنا غير متأكدين بالضبط من كيفية تشكل مدينة الإنكا". (سكاي نيوز عربية)
المصدر:
سكاي نيوز عربية
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