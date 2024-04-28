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بالمليارات.. أميركا تستعد لغزو حشرات "الزيز"

Lebanon 24
28-04-2024 | 01:00
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تستعد مليارات من حشرات الزيز الصاخبة والمستعدة للتزاوج، لغزو الغابات الأميركية وضواحيها، إذ ستنتشر مجموعتان محددتان منها في الوقت نفسه خلال الأسابيع المقبلة، في ظاهرة لم تحدث منذ العام 1803.

تضم عائلة الزيز أكثر من 3000 نوع من الحشرات في العالم. ومعظمها يقضي حياته تحت الأرض، على شكل يرقات. ثم تخرج من الأرض عندما تصبح بالغة لتتكاثر. وبينما يظهر بعضها كل عام، تخرج أخرى تُسمى الزيز "الدوري" من الأرض، كل 13 أو 17 عاما.
ويقول عالم الحشرات جين كريتسكي من جامعة ماونت سانت جوزف والذي ابتكر تطبيقا يمكّن الجميع من جمع بيانات عن هذه الحشرات ذات العيون الحمراء، إنّ الزيز "يخرج من الأرض بأعداد كبيرة، ما يثير اهتمام الآباء والأطفال". وتبقى هذه الظاهرة في الأذهان، وتتناقل تفاصيلها الأجيال، على غرار مشاهدة الكسوف مثلاً.
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وتعتمد حشرات الزيز "الدورية" على أعدادها من أجل استمرار النوع وعدم انقراضه: وبفضل الجحافل التي تتزايد في الوقت نفسه، يتم إشباع الطيور والثعالب والراكون والسلاحف وغيرها من الحيوانات التي يعتمد نظامها الغذائي على هذه الحشرات، على ما يوضح لوكالة فرانس برس الأستاذ في علم الأحياء بجامعة جورج واشنطن جون ليل.

وتتميز ذكور الزيز بإصدارها صوتا صاخبا عند التزاوج. وقال مكتب شرطة نيوبيري في ولاية كارولينا الجنوبية، في منشور عبر فيسبوك هذا الأسبوع: "تلقينا مكالمات عدة بخصوص صوت يشبه صفارة الإنذار أو العويل أو الزئير".(عربي21)
 
المصدر: عربي21
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