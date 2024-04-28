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الإفراج عن أشهر قاتلة بريطانية.. قتلت جدّتها وقطّعت ساقيها

Lebanon 24
28-04-2024 | 02:30
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أفادت الصحافة البريطانية بأنّه قد تم الإفراج عن البريطانية سارة ديفي، التي تبلغ من العمر 14 عاما فقط، بعدما قتلت جدتها ليلي ليلي (71 عاما)، بعد دعوتها إلى منزلها في مانشستر الكبرى لتناول كوب من الشاي، حيث قامت جنبا إلى جنب مع صديقتها ليزا هيلي البالغة من العمر 15 عاما، بتعذيب ليلي الوحيدة قبل حشر جسدها في سلة المهملات وإلقائه في القناة.
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وقامتا برش الجدة بالشامبو قبل أن تقطعا ساقيها بالسكين، ثم خنقتها سارة بكمامة شديدة لدرجة أن أسنان المرأة المسنة الصناعية سقطت في حلقها، ثم أجرتا مئات المكالمات من خطها الأرضي ورشتا أموال معاشها التقاعدي على رقائق البطاطس والشوكولاتة.

سارة، وهي الآن في أواخر الثلاثينيات من عمرها، سُجنت للأبد في عام 1999 فيما وصفه القاضي بـ "جريمة قتل شريرة لا توصف" حيث حكم عليها بالسجن مدى الحياة لأجل غير مسمى، لكن تم إطلاق سراح القاتلة من السجن في 25 آذار بعد قرار اتخذه مجلس الإفراج المشروط. (الإمارات اليوم)
المصدر: الإمارات اليوم
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