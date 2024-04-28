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منوعات
الأمر محزن جدًا.. ملكة جمال ألمانيا تتعرّض للتّنمر بسبب شكلها!
Lebanon 24
28-04-2024
|
03:45
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تتعرض ملكة جمال ألمانيا الجديدة آبامه شوناور البالغة 39 سنة، وهي مهندسة معمارية من أصل إيراني، لحملة تنمّر عبر الإنترنت لأنّ شكلها لا يتطابق بصورة كبيرة مع المعايير الجمالية النمطية لملكات الجمال.
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وفي مقابلة مع وكالة فرانس برس في برلين، تقول: "أجد هذا الأمر محزناً جداً".
وأضافت أنّ "هذه الرسائل سطحية لدرجة أنني أعجز عن قول أي شيء"، في إشارة إلى التعليقات الساخرة والإهانات التي طالت شكلها وعمرها وأصولها.
وأُدخلت منذ العام 2019، تغييرات إلى مسابقة "ملكة جمال ألمانيا" على غرار ما حصل في مسابقة "ملكة جمال الكون" نوعاً ما، مع العلم أن لا صلة بين المسابقتين.
والمسابقة التي تغيّر اسمها إلى "جوائز ملكة جمال ألمانيا"، تولي اهتماماً أقل للمقاسات والعمر والوزن، وتركز أكثر على شخصية المتباريات والقيم التي يؤمنَّ بها والقضايا الاجتماعية التي يرغبن في الدفاع عنها والعمل من أجلها.
وقالت: "شاركت في مسابقة ملكة جمال ألمانيا لأنني أردت إحداث تغيير. لي ابنة تبلغ عامين وشعرت أنني أريد تحمل مسؤوليات لأكون قدوة لها".
وأضافت:" كنت دائما مدفوعة بالنساء الإيرانيات القويات اللواتي يخرجن إلى الشوارع كل يوم ويقاتلن من أجل حرّيتهنّ. هذه هي الأسباب التي جعلتني أقول في قرارة نفسي إنّ عليّ إنجاز شيء ما".(الفجر)
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