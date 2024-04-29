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منوعات
زيّف صوت مديرته بتعليقات "عنصرية".. مُدرّس يقع بفخ الذكاء الإصطناعي
Lebanon 24
29-04-2024
|
09:45
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ألقت الشرطة الأميركية القبض على مدرس الرياضة في إحدى المدارس الثانوية بمدينة بالتيمور، بتهمة تزييف تسجيل صوتي لمديره يحتوي على تعليقات "عنصرية" عبر استخدام الذكاء الاصطناعي.
واعتقلت الشرطة دازون داريان البالغ من العمر 31 عاما، من مدرسة بايكسفيل الثانوية، بعد تحقيق في تسجيل مولّد بالذكاء الاصطناعي يحاكي صوت مدير المدرسة إريك آيسويرت، بحسب صحيفة "الغارديان".
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ووجهت الشرطة اتهامات إلى داريان بالقيام عبر تقنية الذكاء الاصطناعي بإنشاء تسجيل صوتي لمدير المدرسة يسمع فيه الصوت المزيف وهو يدلي بتعليقات عنصرية خلال شكواه من الطلاب وبعض أعضاء هيئة التدريس.
ووصف الصوت المزيف المنسوب للمدير الذي كان يجري تحقيقا في ما يتعلق بسوء إدارة محتمل لأموال المدرسة، بعض الطبلة بأنهم "أطفال سود جاحدون لا يستطيعون اختبار طريقهم للخروج من كيس ورقي".
وفي التسجيل، يقول الصوت في مرحلة ما: "إذا كان علي أن أتلقى شكوى أخرى من يهودي آخر في هذا المجتمع، فسوف أنضم إلى الجانب الآخر"، بحسب "الغارديان".
والخميس، قال رئيس شرطة مدينة بالتيمور، روبرت ماكولو، إن لديهم "الآن دليلا قاطعا على أن التسجيل لم يكن حقيقيا"، موضحا أنهم خلصوا إلى هذه النتيجة بعد إجراء تحقيق مكثف شمل الاستعانة بمحلل الطب الشرعي المتعاقد مع مكتب التحقيقات الفيدرالي لمراجعة التسجيل الصوتي.(عربي21)
المصدر: عربي21
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