ضرب زوجته السابقة وطعنها ودفنها حية.. ما حصل بعد ذلك أعجوبة!

حكم أحد القضاة أن رجل ولاية واشنطن الذي دفن زوجته المنفصلة عنه حية قبل أن تهرب بأعجوبة سيقضي أكثر من 13 عامًا في السجن لارتكابه جريمته في 2022.

وقالت السلطات لقناة FOX 13 في سياتل، إن تشاي كيونغ آن، 54 عاماً، حُكم عليه الاثنين الفائت بالسجن لمدة 165 شهراً وثلاث سنوات من الحضانة المجتمعية، في مقاطعة ثورستون بولاية واشنطن.

ويأتي الحكم بعد شهر من اعترافه بالذنب في محاولة القتل من الدرجة الثانية، حسبما أفاد موقع KING 5 و The Olympian.

وفي تشرين الأول سنة 2022، ورد أن زوجة "آن" المنفصلة عنه تعرضت للضرب المبرح والطعن وتم تقييدها بشريط لاصق قبل أن يدفنها "آن" حية في منطقة غابات، حسبما ذكرت صحيفة "ذا أولمبيان" نقلاً عن وثائق محكمة غير محددة. وفي وقت ما أثناء الهجوم، اتصلت برقم 911 من خلال ساعة Apple Watch الخاصة بها، حسبما أفاد المنفذ.

وقالت في بيان أمام المحكمة يوم الاثنين، إنه بعد أن دفنها، ظلت المرأة عالقة في القبر الموقت لمدة 12 ساعة.

وبعد أن تمكنت من أن تفلت من القيود، ركضت عبر الغابة إلى منزل في أولمبيا بعد منتصف الليل بقليل وبدأت في "الطرق على بابه أحد المنازل طالبة المساعدة"، حسبما ذكرت شرطة لاسي في ذلك الوقت.

وأخبرت السكان أن آن حاول قتلها بعد أن اختطفها من منزلها وأخذها إلى الغابة، بحسب السلطات. وفي جلسة النطق بالحكم يوم الاثنين، روت المرأة المزيد من التفاصيل عن الحادث المروع.

وفي وقت الهجوم، توسلت إلى "آن" للسماح لها بالذهاب والتفكير في أطفالهما، وهو الأمر الذي قيل إنه تجاهله، حسبما ذكرت في بيانها، "لست بحاجة إلى أي شيء. قال لها آن: "اليوم سأقتلك".

وتم اتهام "آن" في البداية بمحاولة القتل، والعنف المنزلي، والاختطاف، والاعتداء، والتحرش.

وفي بيان خلال اتفاق الإقرار بالذنب، قال "آن" في 16 تشرين الأول 2022، إنه "اتخذ خطوة كبيرة" لإيذاء زوجته عمدًا، وبعد اختطافها وأخذها إلى الغابة، "وضعها مقيدة في حفرة وغطاها".

وخلال جلسة الاستماع يوم الاثنين، قال آن إنه يأسف للهجوم.

"أتمنى أن أتمكن من العودة وعدم دخول ذلك المنزل أبدًا في ذلك اليوم والخروج منه،" قال آن.

وتقول الضحية إن حياتها قد تغيرت إلى الأبد نتيجة لهذا الهجوم.

وقالت في بيانها: "بعد ذلك اليوم، تحطمت حياتي أنا وأطفالي. يجب أن أعيش حياتي مع صدمة عاطفية ومشاكل صحية لبقية حياتي".

( lbc)