الحمل

تشعر بالارتباك والتوتر، لا تسمح لزلات اللسان بإفساد الجو العذب ولا تدع احداً يدفعك الى اليأس، تمهل في التفكير والراحة ولا تتورط بجديد ولا تصدّق الاغراءات

الثور

تصبو الى التحرر وترى الامور من وجهة نظر خاصة، وتلاحق بعض الاهداف وتتحقق من المعلومات

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الجوزاء

عليك التركيز على الأمور الأساسية في العمل، ولا تتردد لحظة في المطالبة بحقوقك، فقد جهدت كثيراً وتستحق بدل أتعابك

السرطان

قد يأتي من يشكك بقدراتك الابداعية، فحاول ان تبثت جدارتك للنيل منهم

الأسد

تتمتع بطاقة كبيرة على تمييز الأمور، وهذا يسجل في مصلحتك في العمل

العذراء

كن واعياً جداً في عملك، الأمور دقيقة وقد تصبح أكثر دّقة مع مرور الوقت

الميزان

تتعزز قدراتك وتجد حلولاً لمشكلات عالقة وتبدأ علاقة جديدة وتعرف اتصالات مهمّة تتعلّق بسفر أو بتنقّل

العقرب

خلافات سطحية غير مبرَّرة مع الزملاء، لكنّ ذلك لن يترك رواسب أو تجاذبات مستقبلية

القوس

حاول أن تكون متأنياً جداً في اختيار خطواتك المستقبلية، الحظ يساعدك على تحقيق التقدّم الذي كنت تطمح اليه

الجدي

المزاجية في العمل تؤدي غالباً الى صدامات ومشاحنات مع الآخرين، فحاول أن تكون ايجابياً لترتاح من هذا الوضع

الدلو

تتمتع بقوة مميزة وتنطلق واثقاً بنفسك لإنجاز المهام الصعبة ورسم طريقك بحرية وتحديد اهدافك

الحوت

تفادَ إثارة المشكلات وإذا أمكن إبقَ على الحياد، لا تتدخل في شؤون الآخرين، واحمِ علاقاتك من التحديات والجدال العقيم