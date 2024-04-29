نُقل إلى المُستشفى.. لاعب يتعرّض لاعتداء شنيع في ملهى ليليّ

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تعرض أيمن برقوق، اللاعب المغربي الممارس في صفوف نادي هيرتا برلين كمعار من ماينز 05 الألماني، لاعتداء في أحد المطاعم في برلين، نقل على إثره للمستشفى، حيث أجريت له عملية جراحية على مستوى الوجه.وأعلن نادي ماينز الألماني، عبر حسابه في “X”، عن تعرض لاعبه أيمن برقوق للهجوم المذكور، مشيرا إلى أنه أجرى عملية جراحية ناجحة، وأن الشرطة فتحت تحقيقا لتحديد ملابسات القضية.وحسب صحيفة "kicker" الألمانية، فأيمن برقوق تعرض لعدة كسور في الوجه عقب الاعتداء الذي تم تنفيذه من قبل عدة جناة، مشيرة إلى أن اللاعب سيغيب مبدئيا لشهر عن الميادين على الأقل، وقد يكون للحادث أيضًا عواقب دائمة على مستقبله الكروي. (عربي21)