21
o
بيروت
22
o
طرابلس
21
o
صور
22
o
جبيل
21
o
صيدا
22
o
جونية
18
o
النبطية
18
o
زحلة
17
o
بعلبك
22
o
بشري
21
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
نُقل إلى المُستشفى.. لاعب يتعرّض لاعتداء شنيع في ملهى ليليّ
Lebanon 24
29-04-2024
|
23:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
تعرض أيمن برقوق، اللاعب المغربي الممارس في صفوف نادي هيرتا برلين كمعار من ماينز 05 الألماني، لاعتداء في أحد المطاعم في برلين، نقل على إثره للمستشفى، حيث أجريت له عملية جراحية على مستوى الوجه.
وأعلن نادي ماينز الألماني، عبر حسابه في “X”، عن تعرض لاعبه أيمن برقوق للهجوم المذكور، مشيرا إلى أنه أجرى عملية جراحية ناجحة، وأن الشرطة فتحت تحقيقا لتحديد ملابسات القضية.
Advertisement
وحسب صحيفة "kicker" الألمانية، فأيمن برقوق تعرض لعدة كسور في الوجه عقب الاعتداء الذي تم تنفيذه من قبل عدة جناة، مشيرة إلى أن اللاعب سيغيب مبدئيا لشهر عن الميادين على الأقل، وقد يكون للحادث أيضًا عواقب دائمة على مستقبله الكروي. (عربي21)
المصدر: عربي21
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"ناسية البنطلون".. بطلة "كريستال" برفقة خطيبها في دبي وتتعرّض للانتقادات (فيديو)
Lebanon 24
"ناسية البنطلون".. بطلة "كريستال" برفقة خطيبها في دبي وتتعرّض للانتقادات (فيديو)
01:35 | 2024-04-29
29/04/2024 01:35:45
Lebanon 24
Lebanon 24
قضت في نوبة قلبيّة حادة.. إعلامية لبنانية في ذمة الله
Lebanon 24
قضت في نوبة قلبيّة حادة.. إعلامية لبنانية في ذمة الله
07:23 | 2024-04-29
29/04/2024 07:23:28
Lebanon 24
Lebanon 24
بغياب زوجها.. ماريتا الحلاني ووالدتها تستمتعان بوقتهما على البحر (صور)
Lebanon 24
بغياب زوجها.. ماريتا الحلاني ووالدتها تستمتعان بوقتهما على البحر (صور)
03:10 | 2024-04-29
29/04/2024 03:10:44
Lebanon 24
Lebanon 24
عن ورقة الـ10 دولار في لبنان.. إقرأوا هذا الخبر
Lebanon 24
عن ورقة الـ10 دولار في لبنان.. إقرأوا هذا الخبر
15:43 | 2024-04-29
29/04/2024 03:43:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور: إليكم مواعيد دفع رسوم السير لسنة 2024
Lebanon 24
بالصور: إليكم مواعيد دفع رسوم السير لسنة 2024
05:43 | 2024-04-29
29/04/2024 05:43:09
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
00:17 | 2024-04-30
للمرة الثانية.. مطعم الشيف التركي نصرت يتعرّض لهجوم مسلح في إسطنبول (فيديو)
22:41 | 2024-04-29
برجك اليوم
15:00 | 2024-04-29
دراسة جديدة تكشف موعد انقراض البشرية
12:13 | 2024-04-29
ضرب زوجته السابقة وطعنها ودفنها حية.. ما حصل بعد ذلك أعجوبة!
09:45 | 2024-04-29
زيّف صوت مديرته بتعليقات "عنصرية".. مُدرّس يقع بفخ الذكاء الإصطناعي
07:47 | 2024-04-29
بعد فيضانات دبي.. تحذيرات من طقس "غير مستقر" في الخليج
فيديو
تُعرض مرات عديدة يوميا.. أغنية تمجّد "كيم" تُثير استياء الكوريين في الخفاء (فيديو)
Lebanon 24
تُعرض مرات عديدة يوميا.. أغنية تمجّد "كيم" تُثير استياء الكوريين في الخفاء (فيديو)
00:07 | 2024-04-30
30/04/2024 08:00:38
Lebanon 24
Lebanon 24
اكتشف عام 2015.. تلسكوب "جيمس ويب" يحقق بإشارة عن حياة في كوكب آخر (فيديو)
Lebanon 24
اكتشف عام 2015.. تلسكوب "جيمس ويب" يحقق بإشارة عن حياة في كوكب آخر (فيديو)
04:00 | 2024-04-29
30/04/2024 08:00:38
Lebanon 24
Lebanon 24
ستكون من بين الأفضل لهذا العام.. Vivo تطلق ساعة مميزة هذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
ستكون من بين الأفضل لهذا العام.. Vivo تطلق ساعة مميزة هذه مواصفاتها (فيديو)
04:00 | 2024-04-27
30/04/2024 08:00:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24