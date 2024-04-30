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منوعات
جريمة "تعنيف" بشعة في سوريا.. أب وزوجته عذّبا طفلاً صغيرًا
Lebanon 24
30-04-2024
|
01:02
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كشفت الداخلية السورية تفاصيل صادمة تتعلق بحادثة تعذيب طفل من قبل والده وزوجته.
وقالت الداخلية السورية في منشور على حسابها الرسمي في "فيسبوك": "ورد بلاغ إلى شرطة منطقة طرطوس بدخول طفل يدعى (خليل. أ) مواليد 2018 إلى المستشفى إثر تعرضه للضرب وإصابته بحروق في قدميه".
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وأضاف البيان: "حضرت على الفور دورية من شرطة المنطقة إلى المشفى وبعد تلقي الطفل العلاج اللازم وسؤاله عن الحادثة أكد قيام والده وزوجته بضربه وتعذيبه وربطه ضمن المنزل حيث تمكن من الهرب وتم إسعافه إلى المستشفى من قبل مركبة عابرة".
ووفق البيان فقد تم "إلقاء القبض على كل من والد الطفل المدعو (حيان. أ) وزوجة والده المدعوة (مها. أ)".
وبالتحقيق مع المتهمين، قالت الداخلية السورية إنهما "اعترفا بقيامهما بتعذيب الطفل وضربه وحرق قدميه بالفحم بحجة سوء سلوكه".
واختتم البيان بالقول إن "التحقيقات ما زالت مستمرة معهما، وسيتم تقديم المقبوض عليهما إلى القضاء المختص". (سكاي نيوز عربية)
المصدر:
سكاي نيوز عربية
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