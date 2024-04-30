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صوّره بالسّر.. باكستاني يستفز الأتراك وينشر فيديو لفتاة ترقص

Lebanon 24
30-04-2024 | 04:11
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انتشر مقطع فيديو في تركيا، لفتاة ترقص بإحدى الشرفات، وقد صوّرت سراً وتم مشاركة المقطع على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل شخص باكستاني يعيش في تركيا حيث سجل المقطع بهاتفه المحمول خلسةً وشاركه على حساب تيك توك الخاص به.

وبينما تزايدت ردود الفعل على الشخص الباكستاني الذي أثار ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بصوره، جاء رد غير متوقع على ردود الفعل تجاهه، وفق ما تناقلته وسائل إعلام تركية.
 
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وفي إحدى ردوده على أحد المنتقدين الذي طالب بعودته إلى بلاده، أجاب الشاب الباكستاني أسفل الفيديو "من أنت لتقول لي هذا؟ حصلت على الجنسية التركية مقابل استثمار 400 ألف دولار"، الأمر الذي أشعل المنصة وأغضب المستخدمين الأتراك.
 

فيما طالب آخرون بمحاسبته ومراجعة قانون منح الجنسية.

بينما أثارت الحادثة غضباً كبيراً في وقت قصير، ألقت القوات التركية القبض على الشاب دون إصدار أي تعليق رسمي حتى كتابة هذا الخبر. (العربية)

المصدر: العربية
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