صوّره بالسّر.. باكستاني يستفز الأتراك وينشر فيديو لفتاة ترقص

انتشر مقطع فيديو في تركيا، لفتاة ترقص بإحدى الشرفات، وقد صوّرت سراً وتم مشاركة المقطع على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل شخص باكستاني يعيش في تركيا حيث سجل المقطع بهاتفه المحمول خلسةً وشاركه على حساب تيك توك الخاص به.



وبينما تزايدت ردود الفعل على الشخص الباكستاني الذي أثار ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بصوره، جاء رد غير متوقع على ردود الفعل تجاهه، وفق ما تناقلته وسائل إعلام تركية.

🎥إلقاء القبض على شاب باكستاني قام بتصوير فتاة خلسةً وهي ترقص داخل منزلها بولاية #إسطنبول، وشارك الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي.. وعند انتقاده بالتعليقات رد بالقول: "من أنت لتقول لي هذا؟ لقد حصلت على الجنسية التركية مقابل استثمار 400 ألف دولار".. ibrahim haskoloğlu pic.twitter.com/UVhgGmn5p9 — كوزال (@guzel_olalim) April 28, 2024 Advertisement



وفي إحدى ردوده على أحد المنتقدين الذي طالب بعودته إلى بلاده، أجاب الشاب الباكستاني أسفل الفيديو "من أنت لتقول لي هذا؟ حصلت على الجنسية التركية مقابل استثمار 400 ألف دولار"، الأمر الذي أشعل المنصة وأغضب المستخدمين الأتراك. وفي إحدى ردوده على أحد المنتقدين الذي طالب بعودته إلى بلاده، أجاب الشاب الباكستاني أسفل الفيديو "من أنت لتقول لي هذا؟ حصلت على الجنسية التركية مقابل استثمار 400 ألف دولار"، الأمر الذي أشعل المنصة وأغضب المستخدمين الأتراك.