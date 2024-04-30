صوّره بالسّر.. باكستاني يستفز الأتراك وينشر فيديو لفتاة ترقص

🎥إلقاء القبض على شاب باكستاني قام بتصوير فتاة خلسةً وهي ترقص داخل منزلها بولاية #إسطنبول، وشارك الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي.. وعند انتقاده بالتعليقات رد بالقول: "من أنت لتقول لي هذا؟ لقد حصلت على الجنسية التركية مقابل استثمار 400 ألف دولار".. ibrahim haskoloğlu pic.twitter.com/UVhgGmn5p9
— كوزال (@guzel_olalim) April 28, 2024
🎥إلقاء القبض على شاب باكستاني قام بتصوير فتاة خلسةً وهي ترقص داخل منزلها بولاية #إسطنبول، وشارك الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي.. وعند انتقاده بالتعليقات رد بالقول: "من أنت لتقول لي هذا؟ لقد حصلت على الجنسية التركية مقابل استثمار 400 ألف دولار".. ibrahim haskoloğlu pic.twitter.com/UVhgGmn5p9