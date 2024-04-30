مرة جديدة.. ثوران بركان يوانغ في إندونيسيا ورفع مستوى الإنذار (فيديو)

ثار بركان جبل إيبو في شرق إندونيسيا، عدة مرات الثلاثاء، بحسب ما أفادت وكالة علم البراكين في الأرخبيل، مما تسبب برفع مستوى الإنذار مع إخلاء مناطق وإغلاق مطار دولي مجاور.
وثار بركان جبل إيبو أكثر من ست مرات منذ مطلع نيسان، مما استدعى إجلاء أكثر من ستة آلاف شخص، فيما أكدت السلطات أنه ما يزال يشكل خطرا.
وذكرت وكالة علم البراكين في بيان أن بركان جبل إيبو الواقع في مقاطعة شمال سولاويسي، ثار قرابة الساعة 1,15 ليل الإثنين الثلاثاء، ثمّ مرّتين صباح الثلاثاء نافثا عمودا من الرماد على ارتفاع يزيد عن خمسة كيلومترات.(سكاي نيوز عربية)