مرة جديدة.. ثوران بركان يوانغ في إندونيسيا ورفع مستوى الإنذار (فيديو)

ثار بركان جبل إيبو في شرق إندونيسيا، عدة مرات الثلاثاء، بحسب ما أفادت وكالة علم البراكين في الأرخبيل، مما تسبب برفع مستوى الإنذار مع إخلاء مناطق وإغلاق مطار دولي مجاور.

Rumah dinas SMP Negeri 1 Tagulandang di Pulau Ruang terkena material panas erupsi gunung api RUANG 🇮🇩 pagi hari ini. mengakibatkan bangunan tersebut rusak dan mulai terbakar. 30/04/2024

cc: @johnseach @MKelko @Volcanologist @volcanodiscover @fathialz pic.twitter.com/Sy5qRdDAEl — INFOMITIGASI (@infomitigasi) April 30, 2024 Advertisement

وثار بركان جبل إيبو أكثر من ست مرات منذ مطلع نيسان، مما استدعى إجلاء أكثر من ستة آلاف شخص، فيما أكدت السلطات أنه ما يزال يشكل خطرا. وثار بركان جبل إيبو أكثر من ست مرات منذ مطلع نيسان، مما استدعى إجلاء أكثر من ستة آلاف شخص، فيما أكدت السلطات أنه ما يزال يشكل خطرا.

وذكرت وكالة علم البراكين في بيان أن بركان جبل إيبو الواقع في مقاطعة شمال سولاويسي، ثار قرابة الساعة 1,15 ليل الإثنين الثلاثاء، ثمّ مرّتين صباح الثلاثاء نافثا عمودا من الرماد على ارتفاع يزيد عن خمسة كيلومترات.(سكاي نيوز عربية)