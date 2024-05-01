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تحرّش بتلميذته لثلاث سنوات.. فضيحة تهزّ مدرسة مغربية

Lebanon 24
01-05-2024 | 00:30
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تمكنت الشرطة من توقيف مدير ثانوية التقدم بجماعة عين الشقف، التابعة لمديرية مولاي يعقوب المغربية، أمس الثلاثاء، إثر إصدار النيابة العامة المختصة مذكرة بحث في حقه، وذلك بعد أن انتشر فيديو يُظهر المدير وهو يتحرش بالطالبة.
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أتى هذا التطور بعدما أمرت النيابة بإغلاق الحدود في وجه المدير المذكور ومنعه من السفر، إثر اختفائه عن الأنظار.

وكانت الضحية فاطمة الزهراء كشفت في تصريحات، أن المشتبه به دأب على التحرش بها منذ أن وطئت أقدامها الثانوية قبل ثلاث سنوات، وأن الأمر نفسه تعرض له عدد من تلميذات المؤسسة، وأنهن اخترن الصمت خوفا من الفضيحة ومن عدم تصديق أقوالهن.

يُذكر أن وزارة التربية أصدرت بلاغا توضيحيا تؤكد من خلاله تكليف لجنة مديرية مكونة من رؤساء مصالح ومفتشين تربويين للبحث والتقصي في موضوع التحرش الذي قد تكون تعرضت له التلميذة".

كما أوضحت في حينه أن "اللجنة المذكورة توجهت إلى المؤسسة المعنية، يوم الجمعة الماضي، لإنجاز تقرير في الموضوع"، مؤكدة أنه تم اتخاذ إجراء احتياطي بهذا الخصوص بناء على تقرير اللجنة.

كذلك أشارت إلى أنه تقرر توقيف مدير المؤسسة مؤقتا عن العمل، في انتظار إحالته على المجلس التأديبي ضمانا للسير العادي للمؤسسة وإعفائه من مهام الإدارة التربوية بشكل فوري". (العربية)
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