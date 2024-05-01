22
o
بيروت
23
o
طرابلس
22
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
22
o
جونية
20
o
النبطية
19
o
زحلة
19
o
بعلبك
23
o
بشري
22
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
تحرّش بتلميذته لثلاث سنوات.. فضيحة تهزّ مدرسة مغربية
Lebanon 24
01-05-2024
|
00:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
تمكنت الشرطة من توقيف مدير ثانوية التقدم بجماعة عين الشقف، التابعة لمديرية مولاي يعقوب المغربية، أمس الثلاثاء، إثر إصدار النيابة العامة المختصة مذكرة بحث في حقه، وذلك بعد أن انتشر فيديو يُظهر المدير وهو يتحرش بالطالبة.
Advertisement
أتى هذا التطور بعدما أمرت النيابة بإغلاق الحدود في وجه المدير المذكور ومنعه من السفر، إثر اختفائه عن الأنظار.
وكانت الضحية فاطمة الزهراء كشفت في تصريحات، أن المشتبه به دأب على التحرش بها منذ أن وطئت أقدامها الثانوية قبل ثلاث سنوات، وأن الأمر نفسه تعرض له عدد من تلميذات المؤسسة، وأنهن اخترن الصمت خوفا من الفضيحة ومن عدم تصديق أقوالهن.
يُذكر أن وزارة التربية أصدرت بلاغا توضيحيا تؤكد من خلاله تكليف لجنة مديرية مكونة من رؤساء مصالح ومفتشين تربويين للبحث والتقصي في موضوع التحرش الذي قد تكون تعرضت له التلميذة".
كما أوضحت في حينه أن "اللجنة المذكورة توجهت إلى المؤسسة المعنية، يوم الجمعة الماضي، لإنجاز تقرير في الموضوع"، مؤكدة أنه تم اتخاذ إجراء احتياطي بهذا الخصوص بناء على تقرير اللجنة.
كذلك أشارت إلى أنه تقرر توقيف مدير المؤسسة مؤقتا عن العمل، في انتظار إحالته على المجلس التأديبي ضمانا للسير العادي للمؤسسة وإعفائه من مهام الإدارة التربوية بشكل فوري". (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ عن المطار... هل ستُقفل الأجواء اللبنانيّة في الساعات المقبلة؟
Lebanon 24
خبرٌ عن المطار... هل ستُقفل الأجواء اللبنانيّة في الساعات المقبلة؟
08:29 | 2024-04-30
30/04/2024 08:29:33
Lebanon 24
Lebanon 24
مسافرون غاضبون في مطار بيروت.. هذا ما حصل معهم
Lebanon 24
مسافرون غاضبون في مطار بيروت.. هذا ما حصل معهم
12:59 | 2024-04-30
30/04/2024 12:59:48
Lebanon 24
Lebanon 24
تلقى عرضاً من محطة مُنافسة.. هل يترك وسام حنا الـ LBCI؟
Lebanon 24
تلقى عرضاً من محطة مُنافسة.. هل يترك وسام حنا الـ LBCI؟
02:56 | 2024-04-30
30/04/2024 02:56:16
Lebanon 24
Lebanon 24
نقل عشرات المواطنين إلى المستشفيات... ما الذي جرى معهم؟
Lebanon 24
نقل عشرات المواطنين إلى المستشفيات... ما الذي جرى معهم؟
06:54 | 2024-04-30
30/04/2024 06:54:58
Lebanon 24
Lebanon 24
"كسرتيلي ضهري يا إختي".. شقيق إحدى ضحايا حريق المطعم في بيروت ينعاها بحرقة
Lebanon 24
"كسرتيلي ضهري يا إختي".. شقيق إحدى ضحايا حريق المطعم في بيروت ينعاها بحرقة
14:11 | 2024-04-30
30/04/2024 02:11:02
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
01:40 | 2024-05-01
تجاوزت الأربعين درجة.. موجة حرّ غير مسبوقة تضرب أجزاء من آسيا
01:22 | 2024-05-01
"مرحبًا أُمّاه".. عملية احتيال في إسبانيا وصلت خسائرها إلى 850 ألف يورو!
23:34 | 2024-04-30
معلومات مُثيرة.. السعودية تكشف عن كهف يعود عمره إلى الزمن البرونزي
23:00 | 2024-04-30
برجك اليوم
15:00 | 2024-04-30
عُثر عليه داخل غسالة... طفل يلقى حتفه بسبب إزعاجه لوالديه
12:35 | 2024-04-30
جريمة هزت دولة عربية.. إعدام فتاة عذبت صديقتها بهذه الطريقة
فيديو
تُعرض مرات عديدة يوميا.. أغنية تمجّد "كيم" تُثير استياء الكوريين في الخفاء (فيديو)
Lebanon 24
تُعرض مرات عديدة يوميا.. أغنية تمجّد "كيم" تُثير استياء الكوريين في الخفاء (فيديو)
00:07 | 2024-04-30
01/05/2024 09:47:01
Lebanon 24
Lebanon 24
اكتشف عام 2015.. تلسكوب "جيمس ويب" يحقق بإشارة عن حياة في كوكب آخر (فيديو)
Lebanon 24
اكتشف عام 2015.. تلسكوب "جيمس ويب" يحقق بإشارة عن حياة في كوكب آخر (فيديو)
04:00 | 2024-04-29
01/05/2024 09:47:01
Lebanon 24
Lebanon 24
ستكون من بين الأفضل لهذا العام.. Vivo تطلق ساعة مميزة هذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
ستكون من بين الأفضل لهذا العام.. Vivo تطلق ساعة مميزة هذه مواصفاتها (فيديو)
04:00 | 2024-04-27
01/05/2024 09:47:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24