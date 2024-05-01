أمطار تاريخية في السّعودية.. وبرق حوّل الليل إلى نهار (فيديو)

في مشهد مذهل، خطف الأنظار، رصدت الكاميرات في السعودية سحابة محملة بشحنات هائلة من البرق في سماء محافظة الزلفي بمنطقة الرياض.



وحسب نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ في السعودية، فإن سحابة الزلفي "عبارة عن ماكينة توليد طاقة كهربائية عظمى، نتاج نشاط تيارات صاعدة دافئة وتيارات هابطة باردة، نجم عنها اصطدام مليارات من قطرات المطر بعضها مع بعض، والتي ولّدت شحنات كهربائية كثيفة ساهمت في كثافة البرق".

سحابة #الزلفي قبل قليل

عبارة عن ميكنة توليد طاقة كهربائية عظمى،

نتاج نشاط تيارات صاعدة دافئة وتيارات هابطة باردة، نجم عنها اصطدام مليارات من قطرات المطر بعضها مع بعض، والتي ولّدت شحنات كهربائية كثيفة ساهمت في كثافة البرق، (صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍۚ) pic.twitter.com/sprlowyh9J — أ.د. عبدالله ‌المسند (@ALMISNID) April 30, 2024 Advertisement كما بيّن أن أمطارا استثنائية تاريخية انهمرت على مدينة عنيزة التابعة لمنطقة القصيم، مشيرا إلى أنه خلال الساعة الأولى هطل 70 ملم، أي خلال 60 دقيقة فقط هطل من المطر نصف المعدل السنوي.

⛈️ أمطار استثنائية تاريخية انهمرت على #عنيزة قبل قليل،

خلال فقط الساعة الأولى هطل 70 ملم،

أي خلال 60 دقيقة فقط هطل من المطر نصف المعدل السنوي فاللهم لك الحمد. pic.twitter.com/BJUlVOP2o3 — أ.د. عبدالله ‌المسند (@ALMISNID) April 30, 2024 وشهدت منطقة القصيم السعودية، مساء أمس، هطول أمطار غزيرة أدت إلى سيول عارمة اجتاحت شوارع مدينة عنيزة، ما أدى إلى احتجاز العديد من الأشخاص والمركبات.

كما وثقت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، شدة السيول، وتُظهر تواجد فرق الدفاع المدني بكامل عتادها، بما في ذلك القوارب، لإنقاذ المحتجزين. (العربية)



