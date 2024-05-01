مقتل ملكة جمال... إليكم تفاصيل الحادثة المروّعة التي حصلت في مركز تجاريّ

أظهرت لقطات مروعة لحظة مقتل ملكة جمال الإكوادور بالرصاص داخل مطعم في وضح النهار وأمام الملأ، على خلفية علاقة "سرية" ربطتها بزعيم عصابة شهير حاول إخفاء علاقتهما.



وأظهر مقطع فيديو من كاميرات المراقبة، شخصا مجهولا وهو يتسلل إلى مطعم ويطلق النار على لاندي باراجا جويبورو، 23 عاما، بينما كانت تتحدث مع رجل آخر بجانبها.

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وكان الثنائي يستمتعان بوجبة الإفطار خلال رحلة إلى مركز تسوق في كيفيدو.



كما أظهرت المشاهد رجلين يتسللان إلى المكان قبل أن يهاجم أحدهما لاندي وشريكها.



وسرعان ما سقطت لاندي، على الأرض، بينما انحنى الرجل الذي كان معها للاحتماء بجانبها، قبل أن يطلق المهاجم جولة أخرى من الرصاص على المرأة وهي مستلقية على الأرض.



وبدا أن ملكة الجمال السابقة قد أصيبت بالرصاص عدة مرات، وبقى المهاجم الثاني على أهبة الاستعداد عند باب المطعم، ثم فر كلا المهاجمين من مكان الحادث.



كذلك، أظهرت الصور التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاندي مستلقية في بركة من الدماء.



وتقوم الشرطة حاليا بالتحقيق، وتعمل على كشف الدافع وتحديد هوية المعتدين المسؤولين.



وكانت باراجا متسابقة سابقة في ملكة جمال الإكوادور، وقد مثلت مقاطعة لوس ريوس في عام 2022. (العربية)