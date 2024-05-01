Advertisement

فنون ومشاهير

مقتل ملكة جمال... إليكم تفاصيل الحادثة المروّعة التي حصلت في مركز تجاريّ

Lebanon 24
01-05-2024 | 06:03
A-
A+
Doc-P-1194136-638501657441599818.jpg
Doc-P-1194136-638501657441599818.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أظهرت لقطات مروعة لحظة مقتل ملكة جمال الإكوادور بالرصاص داخل مطعم في وضح النهار وأمام الملأ، على خلفية علاقة "سرية" ربطتها بزعيم عصابة شهير حاول إخفاء علاقتهما.

وأظهر مقطع فيديو من كاميرات المراقبة، شخصا مجهولا وهو يتسلل إلى مطعم ويطلق النار على لاندي باراجا جويبورو، 23 عاما، بينما كانت تتحدث مع رجل آخر بجانبها.
Advertisement
 
وكان الثنائي يستمتعان بوجبة الإفطار خلال رحلة إلى مركز تسوق في كيفيدو.

كما أظهرت المشاهد رجلين يتسللان إلى المكان قبل أن يهاجم أحدهما لاندي وشريكها.

وسرعان ما سقطت لاندي، على الأرض، بينما انحنى الرجل الذي كان معها للاحتماء بجانبها، قبل أن يطلق المهاجم جولة أخرى من الرصاص على المرأة وهي مستلقية على الأرض.

وبدا أن ملكة الجمال السابقة قد أصيبت بالرصاص عدة مرات، وبقى المهاجم الثاني على أهبة الاستعداد عند باب المطعم، ثم فر كلا المهاجمين من مكان الحادث.

كذلك، أظهرت الصور التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاندي مستلقية في بركة من الدماء.

وتقوم الشرطة حاليا بالتحقيق، وتعمل على كشف الدافع وتحديد هوية المعتدين المسؤولين.

وكانت باراجا متسابقة سابقة في ملكة جمال الإكوادور، وقد مثلت مقاطعة لوس ريوس في عام 2022. (العربية)
 
 
 
 
 

فنون ومشاهير

منوعات

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
04:28 | 2024-05-01
01:40 | 2024-05-01
01:22 | 2024-05-01
00:30 | 2024-05-01
23:34 | 2024-04-30
23:00 | 2024-04-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24