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منوعات
أسقطته من سلم.. زرافة كادت أن تتسبب بمقتل عامل
Lebanon 24
01-05-2024
|
15:00
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نُقل تايلر، وهو عامل في إحدى المنتزهات، إلى وحدة العناية المركزة بعد ما قالت الشرطة إن زرافة أوقعته من على سلم أثناء عمله في حظيرة.
وفقا لما نشره موقع ميل أونلاين، فقد وقع الحادث في "متنزه دير تراكس جانكشن للمغامرات" في 19 نيسان المنصرم، فيما حددت الحديقة الضحية بأنه تايلر باول ويبلغ من العمر 27 عاما.
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وأخبر مكتب عمدة مقاطعة كينت بأن باول كان على سلم يبلغ ارتفاعه 6 أقدام في حظيرة الزرافة عندم اصطدم الحيوان بالسلم ما تسبب في سقوطه.
في المقابل اعترضت الحديقة على بيان الشرطة وقالت إنه لا توجد زرافة في الحظيرة من الأساس.
هذا وتم نقل باول إلى المستشفى مصابا بجروح خطيرة ولا يزال في وحدة العناية المركزة بسبب إصابة في الدماغ.
وقال كيلي باول والد تايلر إنهم كانوا يجرون تحسينات في الحظيرة قبل إعادة الحيوانات إليها وحدث الأمر بسرعة، مضيفا أنه لم يسقط بسبب الزرافة.(سكاي نيوز عربية)
المصدر:
سكاي نيوز عربية
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