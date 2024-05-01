ما هي أنواع السّيارات التي يقودها أغنياء العالم؟

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في عالم التقنية فائق السرعة، الذي يقود فيه الابتكار عجلة التطور، تقدم لنا مجموعة السيارات الشخصية لكبار قادة قطاع التقنية لمحة مثيرة للإعجاب عن حياتهم خارج قاعة الاجتماعات.تتنوع تلك المجموعة بين السيارات العملية البسيطة والمريحة إلى نماذج مذهلة من السيارات الفارهة، وربما كل مجموعة منها تتيح لنا التعرف إلى قيم وسمات بعض أهم الشخصيات المؤثرة في عالمنا الحديث.جيف بيزوس هو ثاني أغنى رجل في العالم حتى الآن وفقا لمؤشر بلومبيرغ للمليارديرات، ومع ذلك لا يظهر اهتماما واضحا برؤيته وهو يقود سيارات باهظة الثمن.فقد اشتهر مؤسس أمازون ورئيسها التنفيذي السابق بعادات القيادة الاقتصادية، فوفقا لكتاب "متجر كل شيء"، كان يقود بيزوس سيارة "هوندا أكورد" في طريقه إلى مكتبه في عام 2013. وفي عام 2021، أظهر مقطع فيديو من شركته "بلو أوريجين" (Blue Origin) وهو يقود سيارة "ريفيان آر 1 تي" (Rivian R1T) الكهربائية.يحتل مؤسس فيسبوك مارك زوكربيرغ المركز الثالث كأغنى شخص في العالم حتى هذه اللحظة، وفقا لمؤشر بلومبيرغ للمليارديرات. إلا أن ذوق مارك زوكربيرغ بعيد تماما عن البذخ فيما يتعلق بالسيارات والملابس والسفر.فقد ظهر وهو يقود سيارة "أكيورا تي إس إكس" (Acura TSX) سوداء اللون، وسيارة "فولكس فاغن غولف جي تي آي" هاتشباك، وسيارة "هوندا فيت"، وكلها تقدر قيمتها بنحو 30 ألف دولار أو أقل. ومنذ عامين نشر صورة على إنستغرام لسيارتين من طراز "فورد برونكو" معاد تجديدهما.بصفته الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، فلن يكون اختيار إيلون ماسك لسياراته مفاجأة كبرى. ففي إحدى تغريداته على حسابه في منصة إكس عام 2019، كشف ماسك عن تفضيلاته لسيارة تسلا "موديل إس بيرفورمانس” (Model S Performance) التي يقودها في معظم الأوقات، ولكنه أحيانا يفضل قيادة تسلا "موديل 3 بيرفورمانس" وتسلا "موديل إكس" عندما يكون مع أطفاله.وإلى جانب قيادته لسيارات تسلا، فقد امتلك ماسك أيضا سيارة فورد موديل تي وسيارة "جاكوار الفئة الأولى رودستر طراز إي" (E-Type Series 1 Roadster).قد لا يتمتع السيد جنسن هوانغ بشهرة الأشخاص المذكورين في قائمتنا، لكنه حجز لنفسه مقعدا في قائمة أقوى الشخصيات في عالم التقنية خلال السنوات القليلة الماضية، بصفته الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة إنفيديا، التي تجاوزت قيمتها مؤخرا تريليوني دولار لتصبح ثالث أعلى شركة من حيث القيمة السوقية في العالم.يطلق جنسن هوانغ على نفسه لقب "متحمس حقيقي للسيارات"، ففي عام 2015، نشر حساب إنفيديا على منصة إكس صورة له وهو يتسلم سيارة تسلا "موديل إكس"، وكتب هوانغ تعليقا على الصورة أنه أحب "صاروخه الجديد".لكن مؤخرا، أعطى هوانغ انطباعا بأنه رجل يفضل سيارات مرسيدس، ففي إعلان تجاري عام 2020، ظهر وهو يقود سيارة مرسيدس من الفئة إس، مروجا لحساب السيارة الداخلي الذي تدعمه تقنيات إنفيديا.بيل غيتس، المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لشركة مايكروسوفت، وحاليا في المركز الخامس في قائمة أثرياء العالم، وهو من هواة جمع السيارات الفاخرة. وقد صرّح في إحدى المرات أن أكبر مبلغ أنفقه بعد تأسيس شركة مايكروسوفت كان شراء سيارة "بورش 911" الخارقة، التي باعها لاحقا. (الجزيرة)