فيديو ينتشر كالنار في الهشيم.. أحد أشهر الأطباء يُقبل يد رجل أعمال!

انشغلت مؤخرا الأوساط المصرية بمقطع فيديو انتشر كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، وهو يقبل يد رجل الأعمال محمد أبو العينين.



كالنار بالهشيم

فقد تداول مصريون المقطع الذي التقط أثناء عقد قران ابنة الدكتور حسام موافي مريم الأسبوع الماضي، وتحديدا الأربعاء 24 نيسان، وكان بحضور الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، والشيخ خالد الجندي وسعد الهلالي، ورجل الأعمال محمد أبو العينين، وغيرهم.

أنا قصيت اللقطة كاملة من البث المباشر، التصرف كان عفوي.. أبو العينين قعد يشكر في دكتور حسام موافي، فهو غالباً حس بالحرج من كثر الشكر، فقام باسه، وبعد ما أبو العينين قعد باس إيده بشكل عفوي جداً كتعبير عن الشكر.#حسام_موافي pic.twitter.com/lOEmKtKzTP — Ahmed Yhya (@ahmedyhya1232) May 1, 2024 Advertisement

وانهالت الانتقادات على اللقطة التي أظهرت موافي وهو يقبل يد رجل الأعمال، خصوصا بعد انتشارها بشكل واسع.



أمام هذه البلبلة، خرجت عائلة موافي عن صمتها، وأكدت أن الفيديو تم اجتزاؤه وخرج من سياقه.



وأكد مصدر من الأسرة أن الصورة كانت طبيعية، وكانت من حفل عقد القران الذي حضره شخصيات مرموقة كثيرة، وفقا لـ "القاهرة 24".



وأضاف المصدر أن الدكتور حسام كانت تنتابه حالة من الفرحة الشديدة، وسعيد بمن شاركه تلك اللحظات، وبعد كلمة من رجل الأعمال محمد أبو العينين، تحدث فيها عن حبه للدكتور حسام ومدحه بها ثم قبل رأسه، انتهى الأمر بأن قبل موافي يد صديقه، شاكرا كلماته من دون أن يكون وراء الخطوة أي مقاصد.



يذكر أن الدكتور حسام موافي، هو أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، وله سمعة كبيرة جداً ويحظى بشهرة واسعة بالأوساط المصرية، خصوصا بسبب فيديوهاته ونصائحه الطبية التي تنشر عادة عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي. (العربية)





