قصة لا تُصدق.. أب يرغم طفله على ممارسة الرياضة حتى الموت (فيديو)

انطلقت في مدينة نيوجيرسي الأميركية جلسة محاكمة أب أجبر ابنه البالغ من العمر 6 سنوات على الركض على جهاز المشي لأنه "سمين للغاية"، مما أدى لوفاة الطفل متأثرا بإصابات.



وتم اتهام الأب الذي يدعى كريستوفر غريغور (31 عاما) بتعريض سلامة طفله كوري ميتشولو للخطر والقتل من الدرجة الأولى.



وقال المحققون إن لقطات المراقبة من مركز اللياقة البدنية في مجمع شقق غريغور تظهر كوري وهو يركض على جهاز المشي بينما يزيد والده السرعة في 20 آذار 2021.



وفي الفيديو، يتعثر الصبي ويسقط عدة مرات وهو يحاول مواكبة سرعة الجهاز، ويمكن رؤية غريغور وهو يمسك كوري من قميصه، ويقوم بعض رأس الطفل.

NEW: Mother breaks down in court as she watches her son’s father abuse her child by making him run on the treadmill because he was “too fat.”



New Jersey father Christopher Gregor is accused of killing his 6-year-old son Corey Micciolo.



New footage shows the boy repeatedly face… pic.twitter.com/aVKknkOGd5 — Collin Rugg (@CollinRugg) May 1, 2024 Advertisement

وبعد أسبوعين، في 2 نيسان ، قال غريغور إنه أحضر ابنه إلى المستشفى بعدما استيقظ الصبي من قيلولة وهو يتعثر، ويتلعثم في كلماته، ويعاني من الغثيان وضيق التنفس. تم أخذ كوري لإجراء فحص بالأشعة المقطعية حيث أصيب بنوبة صرع ثم مات مباشرة.



وأظهر تشريح الجثة أن سبب الوفاة: إصابات حادة مع كدمات في القلب والكبد مع التهاب حاد وتعفن الدم. إلا أنه لم يحكم بطريقة الوفاة بل اعتبره "غير محدد".



وقد قام استشاري الطب الشرعي الدكتور توماس أندرو بمراجعة القضية في أيلول 2021، وقال إن كوري عانى من إصابة حادة في القلب قبل 4 إلى 12 ساعة من وفاته.



ووجد ما وصفه بدليل على سوء المعاملة المزمنة، بما في ذلك إصابات حادة في الصدر والبطن مع تمزق في القلب وكدمة في الرئة اليسرى وتمزق وكدمة في الكبد.



وتم القبض على غريغور في البداية بتهمة تعريض سلامة طفل للخطر في 7 تموز بسبب حادثة جهاز المشي. وقالت السلطات إنه "أطلق سراحه لاحقا بعد دفع الكفالة". ثم تم القبض عليه بتهمة قتل كوري في 9 آذار 2022.



وغريغور، الذي رفض عرض الإقرار بالذنب مقابل السجن لمدة 30 عاما، محتجز حاليا بدون كفالة في سجن مقاطعة أوشن. وفي حالة إدانته فإنه يواجه السجن مدى الحياة.



وقد عقدت أولى جلسات المحاكمة يوم 30 نيسان 2024، وثاني يوم في 1 أيار الحالي. (روسيا اليوم)



