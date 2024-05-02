Advertisement

منوعات

مشاهد تحبس الأنفاس.. تشاجرت مع زوجها فألقت بنفسها من الطابق الرابع وعلقت بحبل الغسيل (فيديو)

Lebanon 24
02-05-2024 | 04:19
A-
A+
Doc-P-1194483-638502458791455001.png
Doc-P-1194483-638502458791455001.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
في مصر، أشعلت مشاهد تحبس الأنفاس مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية في واقعة مأساوية شهدتها محافظة الشرقية في مصر، حيث رصدت كاميرا مراقبة وقوف مجموعة من الأشخاص أسفل أحد العقارات بمحافظة الشرقية ينظرون إلى الأعلى ويحاولون التقاط شيء ما، حيث تبين أنها سيدة تحاول الانتحار بإلقاء نفسها من الدور الرابع.
Advertisement

وتجمع عدد من الأهالي أسفل العقار في محاولة لإثناء السيدة عن القفز، ليضطروا بعدها للتجمع في وضع الالتقاط في محاولة لإنقاذ السيدة وامتصاص الصدمة قبل ارتطامها بالأرض.

وسقطت السيدة فوق الأهالي بالفعل في مشهد مرعب يحبس الأنفاس وهو المشهد الذي سجلته إحدى كاميرات المراقبة بالمكان.
 
 
 
 
إصابات وحالات حرجة
وتمكن الأهالي من إنقاذ السيدة بالفعل من موت محقق بفضل تدخلهم السريع، حيث حاولوا إفاقتها وتم نقلها إلى المستشفى، فيما نتج عن الحادث إصابة شابين بجروح خطيرة.
 
 
 

وبحسب الأهالي قامت السيدة بمحاولة الانتحار بعد مشاجرة مع زوجها، حيث صعدت على سور الشرفة لترمي بنفسها، لكنها علقت بحبل الغسيل، وهنا شاهدها الأهالي الذين لم يترددوا في محاولة إنقاذها بهذه الطريقة البدائية، أما الشابان اللذان تحملا صدمة السقوط والوزن فتم نقلهما إلى المستشفى في حالة خطيرة وهما "مجدي زكريا" و"ممدوح إسماعيل".(العربية)

منوعات

فيديو

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:49 | 2024-05-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:30 | 2024-05-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:45 | 2024-05-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:09 | 2024-05-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:42 | 2024-05-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
05:58 | 2024-05-02
05:39 | 2024-05-02
04:00 | 2024-05-02
03:00 | 2024-05-02
02:00 | 2024-05-02
00:00 | 2024-05-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24