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أشخاص نُقِلوا إلى المستشفيات.. حفل زفاف تحوّل إلى كارثة كبيرة فما الذي حصل؟

Lebanon 24
02-05-2024 | 05:58
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تحوّل حفل زفاف إلى مأساة في المكسيك بعد أن تعرض المدعوون، وعددهم 100 شخص، بينهم أطفال، لحالات تسمم بعد دقائق فقط من تناولهم طعاماً فاسداً خلال الحفل. 
وجرى تشخيص الحالة التي تعرض لها المدعوون بالعدوى البكتيرية، ما تسبب بظهور عوارض كالصداع وآلام المعدة والقيء والإسهال وحالات الإغماء.
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وتلقى منهم العلاج في مكان الحفل، بينما نُقل البعض الآخر إلى تدخل المستشفيات. 
وقال شهود عيان تحدثوا إلى وسائل إعلام مكسيكية، إن الطعام المكوّن من الفطر البري كان له مذاق مادة كيميائية قوية جداً.
أما الشركة المسؤولة عن قائمة الطعام فلم تعلّق بعد على الحادثة الجاري التحقيق في وقائعها من قبل السلطات المكسيكية. (الحدث) 
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