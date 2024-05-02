Advertisement

منوعات

لهذا السبب.. شجعت زوجها على خيانتها

Lebanon 24
02-05-2024 | 15:00
A-
A+
Doc-P-1194776-638502804876997402.jpg
Doc-P-1194776-638502804876997402.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أثار رجل يبلغ من العمر 28 عامًا جدلًا حادًا بعد كشفه عن خيانته لزوجته التي رفضت ممارسة العلاقة الحميمة لمدة عامين.

 وفي التفاصيل، تحدث رجل عن العلاقة الجنسية التي أقامها مع امرأة أخرى بعد أن طلبت منه زوجته الذهاب والقيام بما يشاء لأن الأخيرة لم تعد ترغب في ممارسة أي تواصل حميمي مع زوجها.

 وروى الرجل أن زوجته طلبت منه الذهاب والحصول على العلاقة الحميمة التي يريدها في مكان آخر لأنه لن يحصل على أي تواصل جسدي معها، وهذا ما فعله بالضبط.

 وقال الرجل إن زوجته اكتشفت عدم قدرتها على إنجاب الأطفال بسبب خيار خاطئ اتخذته قبل ارتباطهما، وبدا أن الأمومة كانت السبب الوحيد الذي جعلها ترغب في ممارسة الجنس.

 وفي هذا السياق، شرح الرجل أنه يحب زوجته ويستمتع بالعلاقة الحميمة معها، لكنه لم يعد قادرًا على تحمّل قرارها بعد عامين من اتخاذه، كما اعترف بأنه حاول التحدث معها مرات عدة ولكن من دون جدوى.

وعندما اكتشفت زوجته الأمر كونه لم يحاول إخفاءه، كانت تبكي بشدة عندما عاد إلى المنزل ذات ليلة وسألته عما إذا كان سينفصل عنها.

وعندما واجهها الرجل، قالت له إنها لم تتوقع منه تنفيذ ما قالته حرفيا وأشار الرجل إلى أنه لا يريد الانفصال عن زوجته ولكنها ما زالت مقتنعة بقرارها والأخير ليس مستعدًّا لقضاء بقية حياته من دون ممارسة أي علاقة حميمة.

( lbc)
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
15:13 | 2024-05-02
12:30 | 2024-05-02
11:00 | 2024-05-02
09:28 | 2024-05-02
08:08 | 2024-05-02
07:30 | 2024-05-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24